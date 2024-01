Vídeo da saudação do Papa a Edna, que está gravemente doente: “Continue lutando”

A jovem portuguesa tinha enviado uma carta a Francisco em junho, na qual escrevia para expressar o seu sofrimento aos jovens na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. “Vou acompanhá-lo nesta viagem que você está fazendo”, respondeu o Papa, quando pareceu à menina que lhe restava pouco tempo de vida. Mas hoje, uma nova saudação: “Continuem a rezar pelos jovens que precisam de força”. Num outro vídeo, o Papa recebeu também Maria da Conceição, de 107 anos, que conheceu em Lisboa.

Salvatore Cernozio – Cidade do Vaticano

Talvez ela mesma não acreditasse que seu corpo, debilitado por uma grave doença que a perseguia há oito anos, fosse capaz de tamanha resistência. “O médico disse que não sabia quando eu encontraria Jesus, mas seria em breve”, escreveu ele ao Papa numa carta do hospital em junho do ano passado. Edna Rodriguez, 17 anos, ainda está viva e, apesar de tanto sofrimento, continua avançando com a mesma calma que animou Francisco. Hoje, o próprio Papa quis saudar novamente o seu “amigo”. Fê-lo através de um pequeno videoclip gravado pelo Cardeal Américo Manuel Alves Aguiar, Bispo de Setúbal (Portugal), um dos organizadores da Jornada Mundial da Juventude.

As palavras do Papa no vídeo

“Edna, lembro-me de você…”, começa o Papa no vídeo. “Lembro-me que você deu toda a sua doença e sofrimento na Jornada da Juventude. Obrigado por isso, e obrigado por continuar a lutar, continuar a avançar, continuar a avançar!”. “Continue – Francisco exorta a menina – a rezar pelo muitos jovens que precisam de força para seguir em frente. E não se esqueçam que vocês são um dos pilares da Jornada da Juventude. Que Deus os abençoe, e que a Virgem Maria cuide de vocês, e não se esqueçam de rezar por mim. Bem-vindos !





A jovem Edna na sua paróquia em Lisboa READ Ucrânia, Biden envia mísseis de precisão para Kyiv, irritando Moscou. O veto de Orban a Kirill e as sanções entre a União Europeia e o mundo ainda é adiado

Eles trocaram mensagens e vídeos no ano passado

No ano passado, Edna participou na Jornada Mundial da Juventude, em agosto, em Lisboa, seu país natal, Portugal. Uma oportunidade para conhecer mais de perto o Papa “que é importante para mim e para a minha família”; Mais do que tudo, era a esperança de que o conseguisse, com a clara consciência de que a sua força física não o permitia. De facto, a jovem não pôde participar neste grande evento com os seus pares da paróquia de San Massimiliano Colbe, nos arredores da capital portuguesa, e com outros meninos e meninas dos cinco continentes. “Quando soube que o dia seria realizado em Portugal, fiquei muito feliz, porque sempre que vejo o Papa a falar na televisão sinto-me bem, como se não tivesse nenhuma doença que me impedisse de participar no Mundial da Juventude. Dia”, escreveu ela na carta a Jorge Mario Bergoglio. Que respondeu imediatamente com uma mensagem de vídeo de um minuto em que disse “obrigado” à menina seis vezes. Agradeço-vos a vossa “ternura” e a “paz” que tendes no coração, que – como disse o Papa – é “como uma semente plantada no coração de todos os que vos veem e de todos os que falam convosco”. . “Eu te acompanho nesta jornada que você está fazendo. Eu te acompanharei e sei que você será bem recebido”, acrescentou Francesco. “Eu te acompanho rezando por você, rezando com você e olhando para Jesus, que está sempre esperando por nós.”





O encontro do Papa com Maria da Conceição Brito Mendonça, 107 anos

Uma mensagem à portuguesa de 107 anos e aos jovens na Jornada Mundial da Juventude

O Papa confirmou também as orações de hoje por Maria da Conceição Brito Mendonça, uma mulher de 107 anos, nascida no dia das aparições de Fátima, 13 de maio de 1917, que conheceu na nunciatura em Lisboa e que lhe trouxe o rosário. Como um presente. “Você é forte e segue em frente. Não diminua o ritmo, continue rezando o Rosário, para apoiar a Igreja com suas orações e alegria”, diz-lhe o Pontífice em um vídeo gravado hoje pelo Cardeal Aguiar.

O Cardeal – que foi nomeado Cardeal do Consistório em setembro de 2023 – pediu então ao Papa que pudesse também enviar algumas palavras aos muitos meninos e meninas que participaram na Jornada Mundial da Juventude portuguesa e que já se preparam para a próxima Jornada Mundial. Jornada da Juventude agendada em Seul (Coreia do Sul). “Dizem-me que tenho de provocar vocês, senão vocês vão adormecer. Não! Vocês não adormecem, pois não? Não adormeçam”, ouve-se Francisco a dizer no vídeo. “Panamá, Lisboa, Seul, é uma viagem para você – acrescenta -. É uma viagem que você faz e é uma viagem interessante que deixa sua marca. É importante deixar rastros na vida, deixar algo que você fez. Você pode dizer: Um jovem passou e deixou essa marca. Pense um pouco sobre isso: “Que pegadas deixei na minha vida?” E siga em frente e não desanime.”