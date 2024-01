Tavo na tempestade. “Israel Esquecido”: A postagem causa alvoroço

“Parece que Israel se esqueceu.” Esta é a postagem feita pela Tavo Funeral Services no Twitter no dia em memória do Genocídio Judaico. A empresa, habituada a anúncios provocativos e desrespeitosos, explicou na legenda: “Se este post não te faz rir como de costume, perguntemo-nos porquê. Hoje é o Dia da Memória – lemos – em memória dos 6 milhões de judeus mortos por os nazistas, mas em Gaza há mais de 2 um milhão de pessoas e o número de mortes aumentou para +21.320 mortes. Para nós, todas as mortes são iguais.” “Muitas vezes generalizamos sobre desastres a nível político e global, e tendemos a subestimar o que está a acontecer actualmente”, reitera Alessandro Tafo da Adnkronos. “Falamos sobre o passado, mas não enfrentamos a realidade do presente, como o que está acontecendo agora.” No entanto, as palavras têm peso e parece que não foram bem recebidas por muitos.

O discurso de Tafo gerou muita discussão nas redes sociais. Na verdade, muitos usuários se posicionaram contra a agência funerária e contra a escolha de compartilhar uma postagem totalmente inadequada. “Mas como você pode ser tão inapropriado e vulgar ao mesmo tempo”, “Por que você não menciona as mortes que aconteceram no dia 7 de outubro? Não acho que sejam todas iguais para você”, “Vá e se foda . Melhor.” “Não se preocupe com coisas que você não entende. Isso não é engraçado, é a mensagem errada e perigosa que alimenta o crescente anti-semitismo”, “Israel se lembra tão bem disso que também luta por pessoas como você que não' não lembro e portanto não entendo”: Esses são alguns dos comentários que apareceram em resposta à foto.