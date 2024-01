Queda de avião russo, possíveis causas: caças, mísseis e escudos humanos

Kyiv – Uma perseguição massiva por um voo de carga de mísseis, um jogo de espiões e um xeque-mate russo com um cinismo sem igual: tudo vai acontecer, segundo diversas fontes que consultei. Repúblicapor trás da queda do avião Il-76 em Belgorod.

A crise desencadeada pela queda do avião gira em torno de dois pontos: Kyiv E Ele voa Eles estão a manter-se firmes: um tenta manter-se o mais firme possível para conter o constrangimento, o outro tenta explorar a tragédia junto dos parceiros ocidentais da Ucrânia. O primeiro ponto é a organização da troca de prisioneiros: a inteligência militar em Kiev acusa Moscovo de não concordar com a fuga segura, como sempre fez no passado, colocando voluntariamente em perigo os seus prisioneiros. Os russos argumentam o contrário.

O segundo ponto é quem ou o que estava a bordo. Kiev há muito afirma que era um meio de transportar mísseis e componentes para ataques contínuos contra ela CarcóviaO que ceifou a vida de dezenas de pessoas só nos últimos dias. Em vez disso, Moscovo afirma que serão trocados 65 prisioneiros russos, três escoltas e seis tripulantes.

Em ambos os pontos, os russos, os únicos que puderam fazê-lo depois de bloquearem o acesso à zona do desastre e não permitirem qualquer intervenção ou investigação internacional, na verdade não forneceram provas. Nem mesmo no Conselho de Segurança da ONU, onde a Ucrânia está representada Cristina Jayovishin Reiterou que Kiev não foi informada da transferência, alertando que, se confirmada, seria “a primeira evidência do uso de escudos humanos” para cobrir a transferência de munições.

O incidente certamente colocará o presidente ucraniano em grandes dificuldades ZelenskiSe ficar provado que ela foi morta por sistemas de armas ocidentais, como alegaram os russos, mas também extraoficialmente, como confirmaram os primeiros resultados ocidentais. Se assim fosse, um voo humanitário (troca de prisioneiros) teria sido lançado em território russo e com ajuda ocidental, dificultando a chegada de novos fornecimentos de armas a Kiev. Uma frente hostil apoiada por armas e munições capazes de atingir profundamente a Rússia teria um forte argumento para se opor a ela. Isto significa que o incidente ameaça minar o núcleo da política externa ucraniana nestes dois anos, com o compromisso contínuo do Presidente Zelensky de explicar ao mundo as razões pelas quais o apoio militar total a Kiev é necessário.

Belgorod, o mistério do malfadado avião: entre Moscou e Kiev, há acusações mútuas e teses conflitantes sem provas. Ao nosso correspondente Paulo Pereira

25 de janeiro de 2024

Mas a reconstrução que se concretizou é o resultado de um erro induzido por parte de Kiev, sobre o qual Moscovo imediatamente fez o papel de palhaço da exploração. Os mediadores russos e ucranianos trabalharam no intercâmbio como sempre: este será o segundo em poucos dias, após um longo intervalo de cinco meses. A fórmula era 192 de 192, ou seja, a troca do maior número de prisioneiros de guerra russos e ucranianos: isso deveria acontecer no posto de fronteira terrestre na tarde do dia 24, mas algo deu errado.

A Rússia, tendo concordado com a troca organizada pelos intermediários, foi quase certamente notificada um quarto de hora antes do voo através dos canais estabelecidos, dos quais, afirma, também teria recebido uma mensagem confirmando a recepção. Mas existem diferentes forças a operar na Ucrânia, algumas das quais lidam com operações especiais secretas utilizando armas altamente avançadas e valiosas, tais como sistemas terra-ar ocidentais, teoricamente destinados a defender cidades de ataques aéreos russos. Estas forças não dependem directamente do Estado-Maior e não concordam com a Defesa em nada especificamente para proteger o sigilo tanto quanto possível.

São forças capazes de implementar sistemas complexos de operações de ataque e fuga: operações ultra-secretas como a que foi concluída com sucesso em Maio passado, quando os ucranianos abateram num dia quatro aviões militares russos em Briansk. Foi o pior dia para a força aérea russa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Aconteceu em solo russo, possivelmente com a utilização de mísseis terra-ar ocidentais, mas ninguém pestanejou.

Podem ter repetido a operação desta vez atacando um dos aviões de carga que voava na região de Belgorod, perto da fronteira e na área de onde são lançados os mísseis que são disparados quase diariamente contra Kharkiv. Um “alvo legítimo”, determinado pelos serviços ucranianos, o que implica que eles realmente abateram o IL-76. Mas obviamente tudo muda se houver prisioneiros ucranianos a bordo que estejam prontos para regressar a casa.

Aqui entramos na segunda pedra angular desta tragédia aérea. Os ucranianos continuam a afirmar que se houvesse provas da sua presença no navio, os russos não teriam esperado um momento para fornecê-las: nomes e fotos dos corpos, provas irrefutáveis ​​de um massacre do qual poderiam colher grandes ganhos políticos . Em vez disso, entregaram seis corpos à morgue de Belgorod, publicaram alguns vídeos e fotografias de partes de corpos com tatuagens ucranianas e permitiram a publicação de listas de alegados passageiros contendo erros grosseiros. A presença dos 65 prisioneiros ucranianos não é clara nem comprovada. Talvez já houvesse armas ou munições a bordo. Os russos poderiam ter enviado mais voos utilizando o canal aéreo “seguro” acordado para a troca, e se o avião abatido realmente tivesse armas a bordo, isso explicaria discrepâncias como a descoberta de um pequeno número de corpos e a decisão de negar acesso a serviços de resgate.

Igor MosychukO jornalista investigativo ucraniano e cofundador da Arca de Azov afirma que as forças ucranianas têm perseguido voos de transporte de armas e munições russas na região e que foram informadas sobre o voo do IL-76 com uma carga útil de mísseis a bordo. . Mas os russos também tinham um relatório: “Alguém nos traiu e avisou-os de que as forças ucranianas estavam prontas para abater o voo. Naquele momento, trouxeram os nossos prisioneiros a bordo em vez de armas”. Em qualquer caso, a linha política ucraniana está agora fora dos holofotes. O desejo é remeter o caso para o sótão o mais rápido possível, o que continua a ser um escândalo tanto a nível internacional como a nível interno devido à polémica sobre o mau fim dos “defensores” e o assassinato que em todo o caso apaga – pelo menos por algum tempo – a troca de prisioneiros. Quarta-feira poderia ter sido a cereja do bolo de aniversário para Zelensky, que cancelou uma série de compromissos em que deveria confirmar o dom de trazer heróis para casa.

Agora Kiev está a concentrar-se nas contradições. Exige investigações internacionais que Moscovo nunca permitiria, permitindo o florescimento de inúmeras teorias. Para isso, pode confiar no facto de a Rússia estar a levantar a habitual nuvem de fumo suspeito sobre toda a questão, evitando fornecer provas claras e deixando assim a suspeita de que preparou uma armadilha cínica para os ucranianos: usar os seus prisioneiros como escudos humanos, e depois culpando o Ocidente pelo uso “criminoso” de suas armas “defensivas” em território russo.