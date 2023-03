Multa máxima para o passageiro

Tente abrir um arquivo Barreiras Do avião em que ele estava viajando, e então ele foi para um dos comissários de bordoEle bateu nela e a cortou no pescoço com uma colher de metal quebrada. Momentos de terror no voo 2609 Los Angeles Boston A United Airlines usa o Boeing 757.





Tentando abrir a escotilha no avião em vôo

De acordo com os depoimentos de passageiros, comissários de bordo e comissários de bordo, o homem de 33 anos de Massachusetts Francisco Severo Torres Ele conseguiu “desarmar” pelo menos um dos sistemas de segurança em uma das portas de emergência da aeronave antes que a tripulação e os próprios passageiros pudessem detê-lo.





Torres, em frenesi, tentou abrir a escotilha cerca de 45 minutos depois de chegar ao aeroporto, ou seja, quando o carro já havia iniciado a etapa final do voo, preparando-se para o pouso. A maçaneta da tampa traseira foi movida cerca de um quarto na direção aberta.





A comissária de bordo ficou ferida

E a mídia dos EUA indicou que o passageiro não foi pego em flagrante. No entanto, tanto os comissários quanto os passageiros não tiveram dúvidas de que era ele o protagonista do ato tolo e extremamente perigoso.

Ao ser pressionado pela tripulação, Torres perdeu a coragem e se jogou contra o comissário, machucando o pescoço.

Escapada e pouso estreitos e o que o passageiro enfrenta (multa e prisão)

O capitão, recolocando a alça na posição correta e certificando-se de que o passageiro não poderia mais danificá-la, concluiu o vôo.





Em um segundo, quando o carro já havia descido, descobriu-se que Torres havia perguntado a outro passageiro sobre o funcionamento das alças de segurança.

Torres enfrenta vários anos de prisão e uma multa de $ 250.000.