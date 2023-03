Um homem e sua esposa que encontraram um corpo mumificado em um armário cometeram suicídio após 8 meses. achei que estava faltando

Richard Maydge, 53, de Illinois, foi dado como desaparecido pela primeira vez em 27 de abril de 2022. Em várias ocasiões, sua esposa relatou odores desagradáveis ​​vindos da propriedade.

foto de arquivo

Ela o procurou por oito meses, pensando que ele estava desaparecido. Então a descoberta chocante: O homem cometeu suicídio E para ele O corpo estava dentro do armário. Foi sua esposa quem o encontrou enquanto procurava uma caixa de enfeites de Natal.

eventos ocorridos em Illinois, nos Estados Unidos da América. desaparecimento Richard MidgeO homem de 53 anos foi denunciado pela primeira vez em 27 de abril de 2022 e as autoridades revistaram pelo menos duas vezes a casa em que ele morava com sua esposa, Jennifer, em Troy, para tentar encontrá-lo.

De qualquer forma, os policiais relataram ter visto um cheiro “semelhante a esgoto” na propriedade, que eles descreveram como “uma casa de acumuladores em série”.

Somente no dia 11 de dezembro, oito meses após o desaparecimento, Jennifer acidentalmente se deparou com o corpo do marido enquanto procurava enfeites de Natal, ela encontrou o corpo do homem em um armário que ela raramente abria, dentro do quarto.

Agora os detetives emitiram um relatório sobre o caso, que se tornou de conhecimento público: o homem é Richard, que cometeu suicídio e seu corpo havia passado do estágio de decomposição e estava mumificado quando foi descoberto.

Jennifer disse que a última vez que ouviu falar de seu marido foi quando ele ligou para dizer que estava saindo do trabalho mais cedo. Ao voltar para casa, encontra o carro de Richard estacionado em frente, as chaves e a carteira dentro de casa, mas nenhum sinal dele. Mais tarde, em várias ocasiões, a mulher queixou-se de odores desagradáveis Vindo de casa, sem entender de onde vieram, nem com a intervenção de um encanador.

No entanto, um detetive da polícia determina que os corpos mumificados não emitem odores, o que pode ajudar Richard a passar despercebido por muito tempo.