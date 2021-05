Não serão dias fáceis. Gaza, bombardeio de um prédio de mídia

Tensão muito alta em Médio Oriente. Sirenes soaram novamente em Tel Aviv e na área urbana tarde da noite. Explosões foram ouvidas no céu, provavelmente devido a interceptações por foguetes de Gaza. O Hamas assumiu a responsabilidade pelo lançamento de foguetes de Gaza. Não há notícias das vítimas. Depois de ameaçar lançar foguetes em Tel Aviv, o Hamas lançou uma enorme barragem de foguetes de Gaza para o centro e o sul de Israel. Os militares israelenses relataram isso em sua conta no Twitter. As forças armadas israelenses acrescentaram que “homens, mulheres, crianças e idosos estão atualmente em abrigos”. Também no meio da noite – de acordo com a mesma fonte – um carro palestino invadiu um posto de controle militar e tentou afundar soldados israelenses a sudoeste de Hebron. Um soldado israelense respondeu ao ataque atirando no veículo.

Mais Informações

A mídia palestina, citando o jornal “Times of Israel”, noticiou que, após a meia-noite, a Força Aérea israelense lançou uma série de intensos ataques aéreos na Faixa de Gaza.

Há algumas horas, como mencionamos, o Hamas anunciou que retomaria o lançamento de foguetes Tel Aviv À meia-noite, hora local, 23h00 na Itália. “Sob as ordens de nosso líder Muhammad Deif – a ala militar do Hamas anunciada no Telegram – o Hamas vai parar de atirar em Tel Aviv por um período de duas horas, começando às 22 horas locais.” Depois disso, os residentes de Tel Aviv voltarão a “ficar em pé sobre uma perna só”, ou seja, em um estado de incerteza e ansiedade.

Benjamin Netanyahu também falou à noite. “Não existe mais um processo justo ou ético.” O primeiro-ministro israelense disse, referindo-se ao conflito com o Hamas em Gaza. Então Netanyahu indicou que as hostilidades começaram quando o Hamas começou a disparar foguetes contra Jerusalém na segunda-feira passada. Em seguida, o primeiro-ministro acrescentou que o conflito continuaria por “alguns dias”. E depois. O processo em andamento continuará “pelo tempo que for necessário”. Netanyahu agradeceu ao presidente dos EUA, Joe Biden, por seu apoio constante e enfatizou que Israel está fazendo tudo ao seu alcance para evitar baixas de civis. Falando da violência árabe em Israel, Netanyahu usou o termo “terrorismo” e advertiu que “quem agir como terrorista será tratado como tal”. E finalmente. CNão espero dias fáceis, mas seremos unidos e fortes».

O Egito pede um cessar-fogo, mesmo parcial, para evacuar os feridos. Hadi Amr, o enviado do presidente dos EUA John Biden, chegou a Tel Aviv, que pediu a Abu Mazen para “parar a agressão israelense”. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU. Na Europa, está desconfiado de possíveis ações anti-semitas. Uma manifestação de apoio aos palestinos marcada para hoje está proibida em Paris. Outro, ontem à noite em Copenhague, se transformou em violência.

A Força Aérea Israelense bombardeou o arranha-céu Al-Galaa no coração de Gaza esta tarde, após um breve aviso. Nos andares superiores ficam as sedes da Al-Jazeera e de agências internacionais de notícias. Incluindo a Associated Press. Os demais andares são ocupados por escritórios comerciais. A guerra estourou na Faixa de Gaza, ao atingir a Media Tower, o prédio da sede da Autoridade Palestina e a ilha, que foi destruída por um ataque que ele denunciou. Casa brancaO presidente Joe Biden ouviu o primeiro-ministro Bibi Netanyahu ao telefone. No entanto, pela primeira vez desde sua posse, o presidente americano conversou com o líder palestino Abu Mazen. Por meio dele, ele ressaltou, segundo Wafa, “os esforços americanos com as partes para restaurar a calma e diminuir a violência na região”.

Em Ramat Gan, um subúrbio da cidade que abriga algumas embaixadas internacionais, incluindo a sede italiana – foguetes atingiram uma casa, matando um homem e danificando os prédios ao redor. Até agora, em Israel, há 140 feridos e 10 mortos no total: 8 foram atingidos diretamente por foguetes, 2 foram efeitos colaterais. Hamas – enquanto o número de vítimas em Gaza chegou a 145 (incluindo 41 crianças) e cerca de 1.100 feridos – o Hamas anunciou o lançamento de foguetes em Tel Aviv “em resposta ao massacre” da família Abu Hatab durante um ataque da Força Aérea Israelense . Gaza, apenas uma criança foi resgatada, retirada dos escombros. Israel respondeu que o ataque tinha como alvo altos funcionários do Hamas na praia e que a organização terrorista “deliberadamente usou civis como escudos humanos para proteger suas atividades hostis”. A situação não mostra sinais de desaceleração. O enviado de Biden, Hadi Amr, o assistente assistente adjunto para assuntos palestinos e israelenses, chegou a Israel para tentar encontrar mediação. Segundo a mídia, nas próximas horas, serão feitos contatos com as partes para tentar encerrar o conflito.

Israel, “forças terrestres” amarelas em Gaza: uma armadilha para os líderes do Hamas nos túneis? Mísseis da Síria nas Colinas de Golã

reações A Al-Jazeera descreveu o ataque aéreo israelense como “um ato claro para impedir os jornalistas de cumprirem seu dever sagrado de informar o mundo. Significa silenciar a mídia e esconder os massacres incontáveis ​​e o sofrimento infligido ao povo de Gaza. No campo a batalha se intensifica. Cerca de 2.400 foguetes chegaram de Gaza desde o início do conflito: a parte mais afetada foi o sul do país. Mas depois de alguns dias de parada, dezenas de pessoas atingiram Tel Aviv e a região da capital, forçando as pessoas – incluindo as que estavam na praia – a fugir para abrigos contra bombas.

O Ministério da Saúde palestino com sede em Gaza disse em um comunicado que pelo menos 10 palestinos foram mortos na sexta-feira por fogo israelense durante violentos confrontos em vilas e cidades em toda a Cisjordânia. https://t.co/hnIq48cggF CNN (CNN) 15 de maio de 2021

Última atualização: 16 de maio, 00:59





© Reprodução reservada