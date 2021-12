Omicron, o surto máximo na Noruega: “120 infectados no jantar de Natal em um restaurante em Oslo”

em Oslo, 120 pessoas testaram positivo para o Omicron. Variante Vírus corona após jantar da empresa em um restaurante. A notícia foi publicada em Relógio europeu É mencionado nos jornais República e impressão. Tudo aconteceu em 26 de novembro: 117 convidados Chegaram ao local – 150 metros quadrados – há cerca de seis anos e ficaram lá dentro até cerca das 22h30. Pouco depois, o mesmo restaurante abriu suas portas para uma segunda rodada de clientes. 107 foram vacinados com duas doses, a maioria presente, mas nenhum recebeu dose o terceiro. Eles tinham tudo entre 30 e 50 anos. Omicron ainda era uma variante desconhecida, sua presença apenas sendo identificada na África do Sul. Dali, um dos convidados do jantar voltou há dois dias. O esfregaço (que ele gostou dos outros participantes) foi negativo.

De acordo com o que foi reconstruído posteriormente, a variante está infectada 81 pessoas. Destes dois não foram vacinados e Apenas um sem sintomas. Entre os clientes que entraram na sala para o segundo turno entre 10h30 e 3h00, e outros 70 pessoas foram infectadas, 53 têm variante Omicron. Não está claro quantos convidados estavam presentes no local naquela noite, porque nem todos os convidados foram localizados ou identificados. O sul-africano apresentou os primeiros sintomas dois dias depois. A maioria dos convidados – 37 pessoas – começou a sentir-se mal após 3 dias.