A pergunta que jornalistas de todo o mundo, incluindo os jornalistas ingleses do The Telegraph, começaram a colocar: Como é que um número tão pequeno de funcionários do The Telegraph começou a fazer-se? Joe Biden Ele conseguiu esconder por muito tempo o estado de saúde do presidente. Agora, com a insistência de Biden na sua campanha eleitoral, e em comícios e entrevistas em que declarou que não recuaria a menos que Deus lhe pedisse, os repórteres estão a examinar comunicados de imprensa, cartas de negação e fotos adulteradas de Joe B. Há quatro anos e agora, nos detalhes sob a lupa dos papéis que segurava na mão, nos sapatos especiais que usava para não cair, na agenda de visitas aos neurologistas, na inusitada brevidade das entrevistas que concedeu, na escassez de discursos e marchas, no hábito de fazê-lo usar… A escada mais curta enquanto desce do Força Aérea Um, e é cercado por sua família e colaboradores enquanto atravessam o gramado da Casa Branca para chegar ao helicóptero. Reuniram partes de uma estratégia concebida talvez especificamente para enganar e camuflar os sinais de deterioração psicológica e física que se tornaram tão claramente evidentes com o primeiro duelo televisivo com Donald Trump.

No entanto, os sinais não estavam ausentes. Em primeiro lugar, existe a cor amarela neurologista Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, instalação que atende à presidência. O nome dele é Kevin Canard e a questão é que ele vai bater na porta do número 16.000 da Avenida Pensilvânia Oito vezes no ano passado. Mas o Dr. Kevin O’Connor, médico da Casa Branca, jura que Biden só se submeteu ao exame habitual três vezes. A próxima questão é como pode um homem na situação de Biden, que carrega o fardo da responsabilidade, não obter ajuda suficiente? Aqui os repórteres extraem vídeos das falas e entrevistas do jovem. BidenO recém-eleito presidente de 77 anos ainda parece presente e tranquilo e, ao longo dos anos, foi fotografado dormindo em eventos oficiais. O que não seria nada de novo. Os arquivos televisivos estão cheios de figuras políticas que tiram uma soneca de dois minutos e encontram energia para cumprir suas ocupadas agendas. Mas então surge nas mãos de Biden a imagem de um pedaço de papel, escrito em letras maiúsculas em cada linha, como que para lembrar ao presidente que é ele quem deve executar esses movimentos e cumprir esses procedimentos protocolares. . Aqui está uma rápida olhada nos tênis confortáveis, escolhidos para tornar mais estável a marcha cada vez mais incerta, que em diversas ocasiões viu o presidente tropeçar, cair e cambalear. O invisível começa a adquirir rosto, nome e título.

É a tripulação que cerca e protege Biden. como Anita Dunn, chefe de estratégia de comunicação da Casa Branca, Ron Klain, ex-chefe de gabinete, conselheiro Anthony Bernal, que se concentrou na primeira-dama, e Annie Tommasini, vice-chefe de gabinete. Martha Joynt Kumar, professora de ciências políticas na Universidade de Towson, estima que Biden é o presidente dos EUA que deu menos entrevistas do que qualquer um dos seus antecessores. Há quem se lembre de sua primeira coletiva de imprensa que durou mais de uma hora, na qual no final ele parecia estar perdendo o ritmo, e as notícias noticiavam que sua esposa Jill estava irritada com a equipe que o forçou a passar por uma provação tão longa . Recentemente, as entrevistas duraram apenas dois minutos. Sem falar no gerenciamento da agenda. Os jornalistas telegráficos observam que estão tentando poupar Biden de compromissos matinais ou noturnos. É digno de nota que num caso, em junho de 2022, ele faltou a um encontro noturno com o chanceler alemão Olaf Schulz e teve de passar um dia a recuperar do jet lag em França. O mais óbvio é o uso de um teleprompter, um dispositivo eletrônico que se conecta remotamente a um roteador, frequentemente usado por apresentadores de televisão. Uma forma de evitar parecer confuso é procurar uma palavra como Biden fez uma vez, por exemplo, quando “veterano” não lhe veio à mente. Detalhes que apontam para o debate em curso sobre a necessidade de transparência relativamente às verdadeiras condições do Presidente Potos.

