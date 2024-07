Destinos clones: este campista de verão favorece destinos “clone” | É melhor que os originais para uma viagem

Finalmente chegou: o tempo de férias. Férias merecidas, férias que sonhamos, um momento que aproveitamos e talvez tornemos inesquecível com as pessoas que amamos, depois de tantos sacrifícios e meses e meses de fanatismo diário.

Todo mundo, ou quase todo mundo, adora o verão, pelo menos na nossa região, por pelo menos dois motivos: O primeiro está relacionado ao verão. Despertar climático cQue, apesar das suas complicações de enorme crueldade, ainda melhora o quadro Percepçao publicaComparado ao inverno.

A segunda razão está principalmente relacionada tradição O que, no nosso país como noutros lugares, consiste em tomar Feriados: Muitas atividades, vamos lá Escolas Para locais de trabalho, fechando ou reduzindo cargas de desempenho.

Em incrementos, os trabalhadores levam alguns Períodos de férias Durante o qual podem decidir fazer o que quiserem: ir à beira-mar, às montanhas,…E cidades turísticasE a. Em todos os lugares: Sim, tudo isso é verdade, mas por exemplo? Onde ir? Vamos ver o que vem a seguir?

Aqui está um dos grandes dilemas que as pessoas enfrentam: depois de criar isso, provavelmente tudo será um declive, mas… Decidir Nem sempre é simples, principalmente se houver muitas “cabeças” envolvidas. Então há eles Aspectos econômicos A ser avaliada.

Dupe Destinations, a nova tendência do verão

Além dos custos de combustível, estes devem ser levados em conta de alojamento: Certamente não é fácil acumular todo o dinheiro necessário para fazer um determinado tipo de viagem, considerando tudo isso. Por esta razão, alguns apostaram no modelo de férias e relaxamento voo alternativo, É ao mesmo tempo Sugestivo Mas também Nao muito caro. O que vai acontecer?

Vamos falar sobre viagens O carrinhoque lhe permite melhorar as suas férias com viagem, Mas ao optar, para melhorar a relação entre viagens e custos, os chamados “destinos alternativos”, ou melhor, como são hoje definidos, os chamados Destinos de golpes. “Clone” lugares. E outras coisas mais populares, por assim dizer, originais, mas custam muito mais.

Truques de destino no carrinho, você pode salvá-los e aproveitá-los

o ““destino enganoso” (ou seja, o “destino da cópia”) é um Destino Um feriado menos popular, mas não menos bonito. Para ser claro: você quer ir para a Espanha? Vá em frente, no entanto, se você escolher Madrid ou Barcelona você pode Cair no turismo excessivo não apenas o imerge em um contexto repleto de pessoas de todo o mundo, mas também faz com que você gaste muito mais do que o “necessário”.

com Dias de campistaplataforma que aluga parques de campismo em toda a Europa, pode estudar listas de cidades alternativas como GironaEspanha, irmã mais nova de Barcelona, ​​é uma imagem fiel da beleza da Catalunha sem o caos e as despesas de Barcelona.

Você quer ir para a França? Chega, Paris, escolha LeãoPatrimônio Mundial da UNESCO e o maior Bairro de Nahda No mundo depois de Veneza. Entre os rios Ródano e Saône corre uma cidade única.