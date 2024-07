Companheiro da mãe é preso

Paris, 13 de julho de 2024 – Foi Preso O homem suspeito Ele sequestrou Celia e depois a matougarotinha 6 anos A filha do seu parceiro Floresta perto de Saint-Martin-de-l’If, Cerca de vinte quilómetros a noroeste de Rouen, ontem à noite. O homem foi preso e está sob custódia custódia policial, Determina a polícia.

“Por volta das seis da manhã, os policiais encontraram o principal suspeito, companheiro da mãe da menina, próximo ao local onde ela estava, e o prenderam”. Seu carro foi encontrado“O acidente ocorreu numa floresta em Saint-Martin-de-Live”, anunciou a polícia.

O corpo da menina que desapareceu em Norte da França O sistema foi acionado “Alerta de sequestro”Ele foi encontrado na noite de sexta-feira.

Era Mãe vai chamar a polícia Por volta das 18h de sexta-feira para dizer que seu companheiro, que não é o pai do bebê, acabara de dar à luz Atacado com uma facaUma fonte policial explicou. Então a mulher explicou que ela tinha conseguido fazer isso fugir de casa, Mas o homem ainda estava lá com a menina. Segundo os investigadores, a mãe afirmou que a filha também havia sido esfaqueada.

Um também está habilitado para pesquisas Equipe de cães e helicóptero. O casal não foi denunciado por violência doméstica, mas segundo fonte próxima à investigação, o homem também era conhecido da justiça Problemas comportamentais.

O sistema “Alerta de Sequestro” foi adoptado em França em Fevereiro de 2006 e é um lançamento de campanha Grande aviso Em caso de desaparecimento de um menor Mobilização da população Procurando pela criança e seu sequestrador. Até agora, foi capturado na França cerca de trinta vezes, mais recentemente em janeiro passado. O desaparecimento de uma menina de um mêsEla foi sequestrada no hospital de Meaux (Seine-et-Marne) e imediatamente encontrada sã e salva com sua mãe.