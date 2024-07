Do nosso correspondente

Berlim – Conspiração russa para matar o CEO do maior fabricante de armas da Alemanha. Notícia, dada ontem à tarde por CNNpesquise de hora em hora Confirmações na Alemanhacomo todos os principais meios de comunicação relataram ontem à noite. Esta é a escalada mais forte da tensão entre os dois países Desde o início da guerra na Ucrânia. O que surgiu até agora foi o ataque contra Armin PapergerCEO da Rheinmettal, estava em fase preparatória. RheinmetallCom sede em Düsseldorf, é fabricante de Tanque tigremas também é a empresa comprometida em fornecê-lo Um milhão de projéteis de artilharia para a Ucrânia Na fase mais dramática do conflito, quando Kiev se viu sem munições (devido ao bloqueio imposto pelos republicanos americanos), os fornecimentos russos foram decididamente superados. A empresa é também a espinha dorsal do sistema de defesa que Berlim colocou à disposição de Kiev.

Nas semanas que vem, Espera-se que a Rheinmetall abra uma fábrica de produção direta de munição na UcrâniaLigando assim a artilharia ucraniana à artilharia da OTAN. Isto torna-o, aos olhos do Kremlin, um dos mais importantes activos ocidentais. também Os principais planos de rearmamento alemães passam pela Companhia da RenâniaBeneficiário de fundos públicos privados.

Apenas poucos detalhes são conhecidos sobre o ataque em si. de acordo com CNNA inteligência americana alertou os serviços de inteligência alemães sobre os preparativos que foram feitos nos últimos meses Papperger foi colocado sob guarda. o Tempos Financeirosque escreveu sobre ele entre os primeiros, relatou isso A segurança do Papperger é 'de primeira linha'E o gerente gosta… Um dispositivo de proteção federal semelhante ao do chanceler Olaf Scholz. Por sua vez, ele não se permitiu ter medo. Ontem à tarde, ele emitiu um comunicado ao Tempos Financeirosdizendo isso "lá CNN E ele não olha para o céuO que indica que as notícias relacionadas a ele são verdadeiras. Ele acrescentou uma longa entrevista noturna com tinha vencidoonde afirma que não há como voltar atrás, que A Europa acreditava que um escudo nuclear era suficiente contra a Rússia Embora haja uma clara necessidade de armas convencionais. Ele disse que não estava com medomesmo que isso implique riscos pessoais.

Sempre de acordo com CNNBaberger não é o único diretor visado pelos russos, mas ele se encontrará na “lista de alvos”. Lista de gols, juntamente com outros altos líderes europeus da defesa. Além disso, os detalhes podem ser um pouco contextualizados. Esta medida poderia ter sido frustrada nos últimos meses, quando aconteceu Vários atos de sabotagem e prisões na Alemanha. Dois espiões russo-alemães também foram presos na Baviera, acusados ​​de preparar ataques contra infra-estruturas eléctricas. Vários ministrosDo Ministério do Interior, Nancy Viser, ao Ministério das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, Depois condenaram a “guerra híbrida” lançada por Moscou em território alemão. Outros detalhes interessantes. De acordo com ele Spiegel, Agentes russos entraram na Europa com o objetivo de assassinar Paperger. “Pelo menos um deles é russo”, diz Spiegel, sugerindo que os outros não o são. No entanto, isto está em linha com as últimas acções dos russos na Alemanha, onde estão a ser recrutados agentes locais para levar a cabo acções pró-Kremlin. Este foi também o caso dos espiões capturados na Baviera.

Para Moscou, esse tipo de trabalho na Alemanha é muito fácil. Existem pelo menos três ondas de imigração russaOs primeiros chamados alemães russos, Ele foi deportado por Stalin para a Rússia Após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles retornaram com seus filhos e netos à sua terra natal na década de 1990; Depois há aqueles Ele veio trabalhar após a queda do Muro de Berlim. Apenas a terceira vaga de refugiados, aqueles que fugiram da guerra na Ucrânia, são anti-Putin e anti-Navalnyan. As operações anteriores constituem uma potencial reserva de recrutamento que a Rússia utiliza sem quaisquer escrúpulos.

Enquanto isso, chegaram notícias do Kremlin Negando a conspiração Para matar Armin Baberger. Como informou a TASS, de acordo com o porta-voz do Gabinete Presidencial Russo, Dmitry Peskov, “É muito difícil para nós comentar sobre vários relatos da mídia que não contêm quaisquer argumentos sérios. Tudo isso é apresentado no estilo de outras notícias falsas. “É impossível levar essas notícias a sério.”

A Alemanha encontrou-se recentemente no centro da desestabilização. O caso mais famoso é um assassinato Tiergarten, em que um desertor checheno foi assassinado no centro de Berlim e o seu assassino foi apanhado quase em flagrante, enquanto tirava o uniforme e atirava a espingarda contra o Spree. Ele é um agente do serviço de inteligência militar russo, que quando foi libertado em troca de Navalny aparentemente trabalhava no eixo Berlim-Washington-Moscou, quando O adversário mais importante de Putin morreu aos 47 anos, em sua cela fora do Círculo Polar Ártico. No entanto, o facto de os gestores da indústria alemã estarem agora a ser alvo de ataques na Alemanha aumenta o nível de alerta.