Biden vacila devido a erros e doadores retêm 90 milhões – Europa

Os dias de Joe Biden podem estar contados. Apesar de tentar relançar-se aos olhos dos americanos e do seu partido com uma conferência de imprensa de uma hora, e apesar de parecer em melhor forma do que no desastre televisivo, o presidente de 81 anos continuou a cometer gafes e erros que alarmaram ele. Os democratas salientam que dois grandes nomes de Asinello, Barack Obama e Nancy Pelosi, reuniram os seus esforços. Embora o número de deputados e senadores que apelam à retirada do comandante-em-chefe aumente hora após hora, um grupo de grandes doadores anunciou o congelamento de até 90 milhões de dólares enquanto ele permanecer na corrida.

O porta-voz do Kremlin, Peskov, comentando a conferência de imprensa realizada pelo Presidente dos EUA na noite passada, disse: "O mundo inteiro vê os erros de Biden, mas estes problemas são uma questão interna americana".

Um sinal de que a reunião de uma hora com os repórteres não correu como Biden esperava foi a reunião noturna na Casa Branca com o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, que o abandonou, segundo a CNN. Por outro lado, e apesar da afirmação de Biden de que quer “acabar” com as preocupações dos Democratas no Capitólio, já há 20 deputados, todos deputados e um senador, que abandonaram o Comandante-em-Chefe que lhe pede para assumir um passo atrás pelo bem dos… Estados Unidos.

Não só isso, mas o seu ex-chefe, Barack, e a ex-presidente da Câmara, Nancy, começaram a ter dúvidas sobre a sua capacidade de vencer e trocaram uma série de telefonemas para discutir o futuro. Mas ele não fez nada na conferência de imprensa, exceto repetir que quer terminar o trabalho que começou e que é “o único” capaz de derrotar Donald Trump e “o único qualificado para ser presidente”.

vídeo Biden: Já derrotei Trump e farei isso de novo. "Eu sou o melhor candidato."

A combinação de arrogância, arrogância e teimosia, segundo alguns analistas, não atraiu muitos democratas, tanto que veteranos dos governos Obama e Clinton, democratas eleitos em estados de risco, estrelas de programas noturnos americanos como Stephen Colbert e comentadores do New York Times serão reunidos num comité informal para evitar uma nova eleição. Uma facção anti-Biden expandiu-se após novas gafes cometidas pelo presidente no espaço de poucas horas, no palco da OTAN quando chamou Volodymyr Zelensky de “Putin”, depois numa conferência de imprensa quando disse “Vice-Presidente Trump” em vez de “ Vice-presidente Trump ”Harris. Um confronto mortal que fez tremer até os pulsos do doador.

Segundo o que foi revelado pelo New York Times, um grupo de grandes financiadores do maior partido político, o Future Forward, anunciou que iria congelar cerca de 90 milhões de dólares enquanto o presidente permanecesse na corrida. A campanha de Biden classificou o Future Forward como a principal arrecadação de fundos da campanha nos estágios iniciais da corrida até 2024, e já anunciou que investiu até US$ 250 milhões em anúncios de TV e online que começarão a ser veiculados. No final do acordo Diem no próximo mês. É claro que a falta de fundos pode ser o golpe final para o comandante-em-chefe que há poucas horas afirmou ser o único equipado com a máquina eleitoral capaz de vencer. “Seria muito difícil para qualquer um começar do zero”, respondeu ele aos que lhe perguntaram sobre Kamala Harris, a quem, no entanto, deu uma espécie de bênção se ela entrasse em campo, descrevendo-a como “qualificada para ser presidente”.

Enquanto os aliados dos EUA presentes na cimeira da NATO, de Emmanuel Macron a Keir Starmer e Giorgia Meloni, se reúnem – pelo menos oficialmente – em torno de Biden, a Rússia aproveitou os seus recentes erros para atacar o presidente dos EUA. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou, dizendo: “O mundo inteiro vê os erros de Biden”, recusando-se a avaliar as suas chances nas eleições. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, respondeu com uma piada sobre o erro do presidente. “Parece-me que já não é possível esconder” a notória interferência russa nas eleições dos EUA: há um candidato pró-Rússia controlado pela “mão do Kremlin”.

Alguns dos principais doadores democratas do maior comitê político pró-Biden, Future Forward, declararam O que congelará cerca de US$ 90 milhões enquanto o presidente permanecer na disputa. O New York Times relatou isso. A campanha de Biden classificou o Future Forward como a principal arrecadação de fundos da campanha nos estágios iniciais da corrida até 2024, e já anunciou que investiu até US$ 250 milhões em anúncios de TV e online que começarão a ser veiculados. No final da Convenção Nacional Democrata no próximo mês. A decisão de bloquear tão grande quantidade de doações é, de longe, a consequência mais visível do fraco desempenho do presidente no debate contra Donald Trump.

