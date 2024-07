Biden: “Sou a pessoa mais qualificada para ser presidente”. Gafes: Zelensky se torna Putin e Kamala Harris ‘vice-presidente Trump’

paraViviana Mazza

O Presidente dos EUA: “Para mim, foram horas exaustivas enquanto Trump jogava golfe. Kamala Harris tem tudo para ser presidente. Farei outro exame neurológico se o médico mandar. “Os aliados europeus dizem-me para ganhar as eleições.”

Washington – Joe Biden Ele enfrentou muitas provações, tanto pessoais como políticas, na sua vida, mas o julgamento desta noite, no final da cimeira da NATO, foi marcado por… CNN “A conferência de imprensa presidencial de maior pressão da história moderna.” Falando pouco depois das 19h, ao final de um longo dia de eventos, o presidente confirmou que permanecerá na disputa para um segundo mandato porque deverá terminar o trabalho que iniciou em 2021. Corriere della Sera Ele foi o único jornalista italiano presente na coletiva de imprensa entre cerca de 150 repórteres. Jornalistas estrangeiros queixaram-se do pequeno número de autorizações que lhes foram concedidas para participar no evento final da cimeira internacional, mas com esta aparição Biden esperava acima de tudo tranquilizar o seu país.

Erros: Ele descreveu Zelensky como "Putin" e seu vice como "Trump". Não começou bem. Com efeito, durante o evento que antecedeu a conferência de imprensa, esteve rodeado por 30 líderes, incluindo Giorgia Meloni, que prometeu um compromisso de longo prazo com a Ucrânia no contexto do chamado "Acordo da Ucrânia", O presidente americano cometeu um erro"Senhoras e senhores", disse ele no final de seu discurso. Este é o presidente Putin." Era claramente Zelensky.". Ele se recuperou bemEle percebeu imediatamente o erro e afirmou que estava pensando em Putin porque estava muito focado em vencê-lo. "Sou melhor que ele", disse Zelensky, sorrindo. "Muito melhor", respondeu Biden.











































































































Mas imediatamente a seguir, durante a conferência de imprensa – apesar de fornecer respostas convincentes sobre muitas questões de política externa – Biden, sem perceber, disse: “Vice-presidente Trump” Em vez de Kamala Harris. Dois erros que chamaram a atenção concorrência Para a Casa Branca e através das redes sociais Ele zombou: “Bom trabalho, Joe!”.

Biden respondeu mais tarde nas redes sociais: “Eu sei a diferença. “Um era promotor e o outro era criminoso”. Em outro vídeo, Trump zombou dele por cometer outro erro, quando disse – antes de se corrigir – que estava consultando sobre a Ucrânia seu “comandante-em-chefe” e não seu “comandante-em-chefe”. chefe de gabinete.” READ A grande explosão em uma mesquita em Cabul

“Os testes do neurologista dizem que estou em boas condições.” Alguns aliados imediatamente o defenderamEle disse: “Todo ser humano comete um lapso de língua”. Macron. E Geórgia Meloni“Vi claramente, uma cimeira concreta e bem organizada.” O próprio Biden quis verificar seu estado de saúde: “Já fiz isso”. Três testes neurológicos intensivos e importantes E Dizem que estou em boa forma. “Ninguém está me pedindo para fazer um novo teste, mas se meu médico me pedir, não vou me opor.”

Pouco antes da gafe de Zelensky, em entrevista ao BBC Primeiro ministro britânico, Keir StarmerEle disse que considerava o presidente “em muito boa forma” e rejeitou as preocupações de que as habilidades cognitivas de Biden não fossem mais adequadas para liderar o país. “Ontem tivemos uma excelente reunião bilateral” que durou “quase uma hora” e Biden discutiu “algumas das questões mais desafiadoras que enfrentamos globalmente”, acrescentou Starmer. Mas depois de alguns minutos de discussão Outro congressista democrata, Jim Himes Connecticut, Junte-se à lista dos que pedem a retirada de Biden Como candidato do partido.

“Estou aqui para terminar o trabalho. Estou determinado a correr.” O Presidente chegou a esta conferência de imprensa com dificuldade, sob pressão Uma seção de seu partido quer que ele se retire da corrida para um segundo mandatoEle está desesperado por tempo para tomar novas decisões, tornando assim impossível a retirada, dado que haverá apenas algumas semanas para escolher e votar um sucessor. Mas Biden não quer recuar“Estou aqui para terminar o trabalho”, disse ele ao responder às perguntas dos jornalistas. Estou determinado a correr. Tenho certeza que posso vencer Trump novamenteEle não faz nada, ele joga golfe.”

Nancy Pelosiex-presidente da Câmara dos Deputados e ainda um Trump disse na televisão que era certo esperar até ao final da cimeira. Da OTAN, por respeito a Biden, antes de pressioná-lo a “tomar uma decisão”.

O confronto está se aproximando Então o confronto está se aproximando. Muitos acreditam que a escolha também pode influenciar Barack Obama: antes de enviar seu editorial brutal para O jornal New York TimesGeorge Clooney informou Obama disto, o que não o teria encorajado, mas – significativamente – em segundo lugar Político Ele não teria se oposto à publicação do artigo.

David Axelrodo ex-gerente de campanha de Obama que criticou fortemente Biden após o debate, admitiu isso após a coletiva de imprensa “Ele hesita em outras coisas, mas está muito seguro em questões de política externa.”Acrescentou: Foi uma boa ideia – acrescentou – realizar uma conferência de imprensa à margem da cimeira da NATO. Mas a comentarista Rachel Maddow, da rede progressiva MSNBC, observou que, além do conteúdo, muitos telespectadores notarão O tom é lento e hesitante às vezes (Com apenas uma surpreendente mudança de tom quando Biden se irritou ao falar sobre armas na América: “Mais crianças estão sendo mortas por tiros do que qualquer outra coisa.”) READ Ucrânia, o peso do fator humano na ofensiva russa no Donbass- Corriere.it

“Nenhuma pesquisa diz que não tenho chance de ganhar.” Enquanto o presidente estava na cimeira, três dos seus conselheiros almoçaram com senadores democratas para tentar convencê-los de que havia um caminho para a vitória que passava por Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Mas não O jornal New York Times Ele afirma que a campanha eleitoral do presidente está acontecendo nos bastidores Pesquisas eleitorais (Provavelmente será apresentado a Biden) Para conhecer os pontos fortes de Kamala Harris (“que Biden considera qualificada para ser presidente”) E veja como o vice-presidente poderia se sair contra Trump.

Biden disse que acredita que sim Harris se qualificou para a presidência, mas foi o mais qualificado. Quando um repórter lhe perguntou se ele concordaria em passar o bastão ao seu vice-presidente se essas pesquisas mostrassem que Harris tinha mais chances do que ele de derrotar Trump, o presidente respondeu: “Não”. Só se me disserem que não tenho chance de ganhar». Ele continuou em voz baixa, como se revelasse um segredo: “Ninguém diz isso. “Não há enquete”. Ele acrescentou que se os delegados na convenção Democrata em Chicago decidissem que queriam outro candidato, isso seria “parte do processo democrático”, e depois disse novamente em voz baixa: “Isso não vai acontecer”.

O debate com Trump foi apenas uma ‘noite ruim’ A voz de Biden estava baixa após um dia de reuniões e ele ocasionalmente tossia, mas respondeu a perguntas por cerca de uma hora. Ele parecia preocupado em cometer erros e repetia “De qualquer forma”, como se tentasse conter sua tendência de se desviar do assunto. O fato é que Biden, O presidente que realizou o menor número de conferências de imprensa desde ReaganCombine um contrato no final deste longo dia que mostre a pressão Você deve provar isso O debate desastroso com Trump foi apenas uma “noite má” em que, como o próprio presidente admite, foram cometidos “erros estúpidos” justificados por “horas exaustivas”: “Trump – disse Biden durante a coletiva de imprensa – chegou ao debate relaxado. “Antes do próximo debate televisivo, não viajarei por 15 fusos horários.” READ Celestine morre eletrocutado aos 13 anos

“Os aliados europeus disseram-me para vencer.” “Os aliados europeus – afirma Biden – disseram-me para vencer. “Ninguém me disse que eu não deveria fugir.” “Estou pronto para confrontar Putin e Xi Jinping Ele acrescentou – agora, depois de três anos. Não há líder mundial que você não esteja preparado para enfrentar. Se Putin me ligar, estou pronto para falar com ele. Concluiu o seu discurso dizendo: “Sou a pessoa mais qualificada para garantir que a Ucrânia não caia, e para garantir o sucesso e que a linha europeia permaneça forte”.

Primeira conferência em 8 meses Só a última conferência de imprensa de Biden foi há 8 meses (depois de uma reunião com Xi Jinping; durou 20 minutos). Mas houve ocasiões em que o Pres. Ele ligou para repórteres inesperadamente Na Casa Branca: Em Fevereiro, quis rejeitar as acusações de memória fraca constantes do relatório do Procurador Especial Hoare, mas depois, numa conferência de imprensa, confundiu o presidente mexicano com o presidente egípcio.

Antes de deixar o palco, um jornalista lhe disse que havia confundido Kamala Harris com Donald Trump e que este último estava na verdade zombando dele nas redes sociais. Biden respondeu sarcasticamente: “Ouça-o”. Então ele saiu lentamente de cena.