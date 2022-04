O Kremlin envia um navio de 1915 para inspecioná-lo – Corriere.it

a partir de Andrea Marinelli e Guido Olympio

Enquanto isso, um relatório oficial sobre o navio chegou de Moscou: um marinheiro morto, 27 desaparecidos, 396 resgatados. Mas os rumores sobre o número de soldados que não voltaram do Mar Negro são muito mais trágicos

A Marinha russa supostamente mobilizou um antigo navio para inspeção Naufrágio de Moscou: Kamuna, que entrou em serviço em 1915 sob o nome de Volkov. Especialista HI Sutton. Possível intervenção da unidade no Mar Negro Na área onde o cruzador afundou Atingido por dois mísseis ucranianos Netuno. Kammuna tem um casco semelhante ao de uma jangada gigante e está equipado com Um guindaste e acima de tudo um pequeno submarino AS 28 capaz de atingir uma profundidade de mil metros. Em vez disso, será o casco do carro-chefe a 50 metros de profundidade. O navio provavelmente investigará A catástrofe que humilhou a Rússia Ou reembolsar alguns componentes a bordo.