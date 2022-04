Então os piratas atingiram a Rússia

Alguém pensa na reencarnação de Nero e o imagina nas fileiras do Desconhecido. Incêndios repetidos Rússia Não encontrou nenhuma explicação e é legítimo não descartar a mão de hackers na provocação de alguns incidentes. Se a hipótese parecer estranha, pode valer a pena abordar a questão tomando uma dica de duas considerações principais: como um incêndio pode acontecer e o que pode acontecer. hacker.

Se você pensar em aquecer plantas de controle remoto, perceberá que está fornecendo uma resposta razoável para o “como” e o “o quê” que acabamos de levar em consideração.

Numa época em que tanto se fala em domótica e nas vantagens de poder controlar remotamente determinadas funções que antes exigiam intervenção humana, não é de estranhar que perante tantos “profissionais” não possa haver contraindicações ou, trivialmente, fraquezas.

Moscou, fogo no Laboratório de Tecnologias Militares (terceiro caso em três dias). Hipótese: Criado por hackers

o Hardware Aqueles que geram calor (de caldeiras a sistemas de ar condicionado) são acessíveis – graças aos dispositivos apropriados embutidos ou modificados – se puderem interagir com a Internet e falarem a mesma linguagem que os computadores, tablets e smartphones costumam usar. A possibilidade de manobrar pela rede não é uma prerrogativa absoluta de quem tem o direito de fazê-lo: se não forem adotadas medidas de segurança efetivas, um invasor pode estabelecer um diálogo com essas máquinas e, tendo tomado o controle dessas máquinas, pode forçar eles para trabalhar. Mesmo no exterior. Da taxa de trabalho normal.

Prédios inteiros sempre foram alvos de vândalos cibernéticos, mas os hackers digitais mais ferozes direcionaram seus avanços para assentamentos industriais. O tamanho ou importância da presa é proporcional ao impacto do ataque na opinião pública.

Pontos fracos

Há algum tempo, entusiastas da automação predial imaginaram uma guerra nas cidades que poderia ser desencadeada explorando algumas das vulnerabilidades descobertas em soluções tecnológicas para Magnata Automático, empresa russa especializada em equipamentos e softwares de computador para sistemas inteligentes que serão instalados em prédios, áreas comerciais e complexos de produção. Alguém começou a falar sobre uma centena de “controladores” Tekon particularmente frágeis e indefesos. A facilidade de subida foi determinada por erros de procedimento horrendos na instalação desses dispositivos. Nada Sci-Fi: Não é necessário nenhum esforço de imaginação ou imaginação. Como muitas vezes acontece (mesmo em nossa área), as credenciais de acesso a esses sistemas (ou seja, conta e senha) permaneceram as especificadas pelo fabricante. Esses códigos (por exemplo, o clássico “admin”) não eram secretos, mas estavam na documentação online em formato pdf e, portanto, acessíveis a todos. Nenhum técnico se preocupou em substituir a identificação do usuário autorizado pela palavra-chave relevante: qualquer pessoa com más intenções pode agir discretamente sem a necessidade de habilidades ou experiência especiais.

Assim como as máquinas que superaquecem e pegam fogo de forma inadequada, os sistemas de combate a incêndio são fáceis de atacar e podem ser bloqueados e isolados.

A colaboração entre várias organizações de gangues de alta tecnologia permitiu a rápida identificação de alvos potenciais e vulnerabilidades relacionadas. A troca e atualização contínua das informações disponíveis é a base para a coordenação de esforços. Isso também é uma guerra. Sempre foi, e talvez só hoje, acontece que ele pode chegar a qualquer lugar sem se afastar um metro da casa. Alguns episódios fazem os russos descobrirem que suas cidades também são terra de ocupação. Devemos pensar nisso também, sem esperar que algo aconteça.