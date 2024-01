“A Ucrânia abandonou as negociações com a Rússia, seus idiotas, tudo já teria acabado há muito tempo.”. Isto foi relatado pela RIA Novosti, pelo presidente russo Vladimir Putin. Segundo Putin, a fórmula de paz proposta pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consiste em “requisitos proibidos para negociações”. Isto porque é “impossível” para a Rússia concordar em retirar-se dos territórios que ocupou na Ucrânia como parte das negociações. Ele acrescentou: “Todos percebem que isso é impossível, seja nos círculos dominantes da Ucrânia ou no Ocidente”.

“O que está a acontecer agora, a coesão da nossa sociedade, o fortalecimento da nossa economia – não apenas na agricultura e na indústria, mas o crescimento do potencial das forças armadas – é uma surpresa completa para o inimigo. Completa e absoluta.”Putin confirmou, num discurso dois meses antes das eleições presidenciais e no meio da invasão da Ucrânia pelas forças armadas russas.

A iniciativa no conflito na Ucrânia está “inteiramente nas mãos das Forças Armadas Russas” e se isso irá continuar.“O Estado ucraniano poderá sofrer um golpe irreparável”. O presidente russo acrescentou que as forças ucranianas estão a bombardear áreas russas perto da fronteira com o objetivo de “distrair a atenção da população e dos seus apoiantes do completo e absoluto fracasso do chamado contra-ataque”.

