Coreia do Norte, Kim testa um míssil hipersônico projetado para atingir bases dos EUA no Pacífico – Corriere.it

Do nosso correspondente

Taipei — primeiro lançamento de Míssil balístico da Coreia do Norte. De acordo com Pyongyang, há duas novidades: é um IRBM de combustível sólido e na verdade é Equipado com uma ogiva hipersônica. Dispositivos classificados como IRBM (Míssil Balístico de Alcance Intermediário), Eles têm um escopo de trabalho “médio”e, portanto, não transcontinental. Mas não é menos estratégico: foi concebido para atingir alvos menos distantes, Como as bases americanas no PacíficoOu daqueles no Japão até a ilha de Guam.

Uma ameaça às profundezas americanas, de onde homens e equipamentos teriam que partir no caso de um conflito na Península Coreana. Já existem vários tipos de mísseis deste tipo no arsenal de Kim Jong Un, no entanto Até agora eles usaram apenas combustível líquidoO que requer longos tempos de preparação e, portanto, os expõe à detecção pelo inimigo. Por outro lado, o combustível sólido torna os dispositivos mais móveisÉ mais fácil de ocultar e menos previsível no procedimento de disparo.

Mais importante ainda, se o que diz a propaganda norte-coreana for verdade, o novo míssil balístico lançado domingo a partir de uma base perto de Pyongyang estava equipado com uma ogiva hipersónica. Ogivas hipersônicas podem atingir velocidades cinco vezes maiores que a velocidade do som E (se for bem-sucedido) é capaz de manobrar em voo, mudando de direção, ao contrário de ogivas menos avançadas, cuja trajetória pode ser prevista poucos minutos após o lançamento. Tecnologia que Ele coloca suas habilidades de interceptação à prova Por trás das defesas terrestres.