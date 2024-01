Anders Behring Breivik entrou novamente com uma ação judicial contra a Noruega por supostas violações dos direitos humanos

Anders Behring Breivik, o autor do massacre de Utoya em 2011, apresentou uma ação judicial contra o governo norueguês por alegadamente violar os seus direitos fundamentais enquanto estava detido na prisão. Breivik tem 44 anos e está preso desde julho de 2011, quando foi preso depois de realizar dois ataques separados com algumas horas de intervalo, matando 77 pessoas, incluindo vários jovens apoiantes do Partido Trabalhista Norueguês que estavam de férias de verão na Noruega. . Ilha Utoya, localizada em um lago não muito longe de Oslo.

Já em 2016, apresentou uma ação judicial contra o governo norueguês por violação dos seus direitos humanos em confinamento solitário. Durante as audiências judiciais, o advogado de Breivik disse que o confinamento solitário viola a cláusula da Convenção Europeia dos Direitos Humanos que proíbe “tratamentos e penas degradantes ou desumanos”, e explicou que o caso é de particular importância porque é provável que Breivik passe o resto de seus dias. A sua vida na prisão e porque o confinamento solitário teve efeitos nocivos para a sua saúde.

Inicialmente, um tribunal de Oslo decidiu a favor de Breivik, mas um ano depois um tribunal de recurso anulou a decisão e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos também decidiu contra ele. A primeira sessão do novo julgamento terá lugar na segunda-feira, 8 de janeiro, na prisão de Ringerke, onde Breivik está detido: no total, o julgamento deverá durar cinco dias.

