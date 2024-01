Israel News: Três jornalistas foram mortos em Gaza, “um dos quais é sobrinho do fundador do Hamas.” Uma menina palestina de 4 anos foi morta por uma bala “por engano”.

Tel Aviv, 7 de janeiro de 2024 – Passaram-se exatamente três meses desde o ataque do Hamas a Israel. A respiração do mundo ainda pairava e olhava para a entrada O conflito israelo-palestiniano em O quarto mês de luta Caracterizado pelo medo de alguém Incêndio regional Após ameaças do Irã e do Hezbollah. Não é por acaso que o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken Atualmente, ele está no Oriente Médio em sua quarta viagem diplomática, onde se encontrou com o Rei da Jordânia.

Hoje, três jornalistas foram martirizados em Gaza durante os ataques israelitas. Isto é o que a mídia palestina noticiou, e eles relataram que havia um deles Ali Salem Abu AjwaNeto Ahmed YassinQuem fundou o movimento Hamas em 1987. Foi relatado anteriormente que dois jornalistas palestinos foram mortos, um deles filho do jornalista da Al-Jazeera Wael Al-Dahdouh, e outros dois feridos, em um ataque aéreo israelense a oeste de Khan Yunis , no sul do país. Da Faixa de Gaza.

Ao mesmo tempo, Israel declara “Depois de desmantelar a estrutura militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza“.

Tanques israelenses na fronteira da Faixa de Gaza (ANSA)

Últimas notícias ao vivo

