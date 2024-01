Guerra no Médio Oriente: Terror em Gaza: “Mais de mil crianças tiveram os seus membros amputados em três meses” – Notícias

Uma menina palestina de 4 anos foi morta em Beduíno por fogo do exército israelense, no segundo ataque palestino hoje nas estradas da Cisjordânia. Isto foi relatado pela Agência de Notícias Palestina Ma'an, onde foi atingido por tiros da guarda de fronteira contra um carro palestino que acabara de atingir dois agentes. O motorista foi “neutralizado” e seu estado de saúde é desconhecido. Um agente israelense não ficou gravemente ferido.

O aviso de Netanyahu ao Hezbollah na abertura do Gabinete: “Eles devem aprender o que o Hamas já aprendeu nos últimos meses. Nenhum terrorista está imune.” Ele acrescentou que Israel pretende permitir que os residentes do norte que foram deslocados pelo bombardeio retornem para suas casas em segurança. Ele acrescentou: “Este é o nosso objetivo comum e estamos trabalhando de forma responsável para alcançá-lo. Se pudermos, faremos isso diplomaticamente. Caso contrário, usaremos outros métodos”. De acordo com o Ministério da Saúde liderado pelo Hamas, o número de mortos em Gaza aumentou para 22.835. Fontes da mídia palestina relatadas pelo The Times of Israel relataram que Ali Salem Abu Ajwa, sobrinho do Xeque Ahmed Yassin, que fundou o movimento Hamas em Gaza em 1987 e foi seu líder espiritual até sua morte, foi morto hoje em um ataque aéreo israelense no sul Gaza. Ele foi morto em 2004.

vídeo Netanyahu ao Hezbollah: Veja a lição que o Hamas aprendeu

Relatos de um lançamento massivo de mísseis do sul do Líbano, na Alta GaliléiaEspecialmente na cidade de Kiryat Shmona e nas aldeias vizinhas. A mídia informou que sirenes soavam continuamente naquela área. Uma área perto do Monte Hermon (na fronteira entre a Síria, o Líbano e Israel) também foi atacada, quando pelo menos oito foguetes vindos do Líbano explodiram. O exército israelense respondeu a esses ataques, de acordo com atualizações da rádio pública Kan. Até o momento não há notícias sobre as vítimas.

Dois jornalistas foram martirizados num ataque israelense em Khan YunisA Agência Wafa disse: Eles são Mustafa Abu Thuraya e Hamza Dahdouh. Este último é filho do conhecido jornalista da Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, cuja história se espalhou pelo mundo: ele soube disso enquanto estava no hospital filmando uma reportagem sobre os ataques israelenses quando recebeu a notícia de um ataque. A maioria dos membros de sua família foi exterminada, segundo a Agência Anadolu.

Save the Children: 10 crianças têm os seus membros amputados todos os dias em Gaza



Em média, mais de 10 crianças perderam uma ou ambas as pernas todos os dias em Gaza desde o início do conflito, há três meses. E quem denuncia isso? salve as criançasEla afirmou em nota que desde 7 de outubro mais de 1.000 crianças tiveram uma ou ambas as pernas amputadas, segundo a UNICEF. A organização não governamental afirma que muitas destas operações foram realizadas sem anestesia, devido à paralisação do sistema de saúde na Faixa devido ao conflito e à grave escassez de médicos, enfermeiros e material médico, como anestésicos e antibióticos, de acordo com o que o centro afirmou. Organização Mundial da Saúde (OMS).

