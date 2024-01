Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Ataques israelenses na Faixa de Gaza e na Cisjordânia: dezenas de mortos

• É o 92º dia de guerra: mais de 22.722 palestinos mortos, incluindo cerca de 8.000 crianças, segundo o Hamas. Em Israel, 1.200 pessoas foram mortas no ataque de 7 de outubro.

• Um novo ataque a Gaza e mísseis do Hezbollah a Israel.

• Uma reunião entre Blinken e Erdogan em Istambul.

• Borrell: “É necessário não envolver o Líbano na guerra.”

09h33 – Exército israelense: 8.000 terroristas mortos até agora

Durante três meses de guerra, Israel matou “cerca de 8.000 terroristas do Hamas”: é o que diz o exército israelita no seu site. No sector norte da Faixa de Gaza, numa área densamente povoada e com uma população de 1,2 milhões de pessoas, existe uma estrutura militar composta por duas brigadas com 12 batalhões, com um efetivo total de 14 mil homens. No total, as forças armadas da Faixa de Gaza encontraram e destruíram até agora entre 30 e 40 mil peças de armas e outro equipamento de combate que estavam guardados em esconderijos do Hamas, bem como em escolas, hospitais, mesquitas e residências.

09h19 – Blinken vê o Rei da Jordânia hoje: Evite expandir a guerra

O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, que chegou ontem à noite a Amã no âmbito da sua quarta viagem diplomática ao Médio Oriente desde o início do conflito em Gaza, com o objectivo de impedir a sua expansão, pretende hoje encontrar-se com o rei da Jordânia, Abdullah II . . O chefe da diplomacia norte-americana, que também vai discutir com o rei a questão da ajuda aos residentes da Faixa de Gaza, pretende visitar uma instalação gerida pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas em Amã, revelou. De fontes do Ministério das Relações Exteriores.

09:08 – CNN: A terceira etapa da guerra é enfraquecer o Hamas, não destruir

Três meses após o início do conflito com o Hamas, Israel entra numa nova fase da guerra. Esta é a análise publicada hoje no site da empresa CNN Que entrevistou uma série de especialistas e recordou a “promessa” feita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no início da guerra: as FDI usariam todas as suas forças para destruir as capacidades do Hamas. Agora, as Forças de Defesa de Israel estão a entrar numa nova fase da sua guerra contra o Hamas em Gaza, e há sinais de que os seus objectivos também estão a mudar. “A situação não é muito propícia a campanhas militares que procurem eliminar movimentos político-militares entrincheirados”, disse Bilal Saab, membro associado da divisão do Médio Oriente e Norte de África na Chatham House. Saab disse: “A liderança do exército israelense está bem ciente de que o máximo que pode fazer é enfraquecer gravemente as capacidades militares do Hamas”. O objectivo agora pode ser enfraquecer a organização islâmica e a sua força na Faixa de Gaza. READ A história da Pequena Margarita - site do Corriere

08h26 – Um membro da guarda de fronteira israelense foi morto em Jenin

Um membro da guarda de fronteira, gravemente ferido esta manhã na sequência de uma explosão em Jenin (Cisjordânia), morreu no hospital. Isto foi afirmado pelo porta-voz militar. Outros três policiais ficaram feridos junto com ela, um deles em estado grave. A rádio militar informou que uma poderosa bomba escondida ao longo da estrada explodiu na entrada da sua unidade em Jenin. A operação foi imediatamente interrompida e a evacuação dos feridos foi extremamente complicada. Para cobrir a saída da cidade, um helicóptero interveio, atingindo e matando seis milicianos estacionados nas proximidades.

07h43 – O exército israelita publica uma nova fotografia do comandante das Brigadas Al-Qassam, Muhammad Deif: A fotografia encontra-se num computador encontrado em Gaza.

(Por Guido OlímpioO exército israelense publicou uma nova foto do comandante militar das Brigadas Al-Qassam, Muhammad Deif. Segundo o porta-voz, foi encontrado num computador em Gaza e o homem procurado aparece do lado de fora: segurando um copo numa mão e uma nota americana na outra. Antes do conflito iniciado em 7 de outubro, havia apenas uma foto antiga em circulação. Com base em algumas “filmagens” ou videoclipes e informações coletadas, o comandante do exército parecia estar em boas condições. Muitas vezes especulou-se que ele ficou gravemente paralisado por alguns ataques. Durante as operações no setor, a inteligência encontrou uma grande quantidade de dados digitais úteis para estudar o inimigo.

07h37 – No perigo da Cisjordânia, os colonos avançavam (ainda) cobertos pelo barulho da guerra

(Escrito por Francesco Battistini, enviado para Battir na Cisjordânia) Caminhão, barraca verde, quatro postes. E ai de quem se aproximar. Não demorou muito para que o colono Yehuda e seus homens, há duas semanas, replantassem a bandeira pela segunda vez. “Chegaram na véspera de Natal – recorda Abu Bashar, um velho agricultor árabe cristão – e já tinham chegado no Natal de 2018. Nessa altura, o exército expulsou-os. Mas o exército está agora totalmente presente em Gaza, e eles aproveitaram-se disso…” Poucas horas, e no dia 25 de Dezembro, o posto avançado de Battir foi capturado: na colina que domina o asfalto em direcção a Jerusalém, entre as vinhas e os muros de pedra seca que foram declarados patrimônio cultural da UNESCO e hoje são patrimônio dos colonos. READ Espanha, Pedro Sánchez é novamente primeiro-ministro: maioria (de um pequeno número de votos) com oito partidos

“Batir é apenas um dos nove casos nestes três meses”, afirma um activista da ONG Peace Now. “Desde 7 de outubro, temos testemunhado um aumento sem precedentes de assentamentos na Cisjordânia. Postos avançados de assentamentos, estradas, cercas, postos de controle…” Isto é demonstrado pelo Settlement Clock, uma base de dados que os defensores da paz actualizam a cada minuto desde 1978. 156 colónias ilegais, 100 postos avançados ilegais e 670.000 trabalhadores ilegais. No final de 2023, em comparação com o ano anterior, o número de novas bandeiras israelitas plantadas em terras palestinianas aumentou 300 por cento.

07h31 – Um árabe israelense foi morto em troca de tiros na Cisjordânia

Um jovem israelense de cerca de trinta anos foi morto a tiros hoje enquanto dirigia seu carro perto do assentamento de Ofra, na área de Ramallah, na Cisjordânia. A Rádio Militar informou que a possibilidade de um ataque existia porque o carro tinha placa israelense. O canal acrescentou que, ao mesmo tempo, outras pistas também estão sendo investigadas, já que o morto é um cidadão árabe em Israel.

05h42 – Um ataque israelense na Cisjordânia, matando 6 pessoas

Um ataque aéreo israelense matou seis pessoas em Jenin, na Cisjordânia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde palestino, citando a mídia internacional. O Ministério, com sede em Ramallah, explicou na sua página do Facebook em árabe que o bombardeamento teve como alvo uma reunião de cidadãos na cidade localizada no norte dos territórios palestinianos.

03h17 – Alarme da ONU: “A fome generalizada se aproxima em Gaza.”

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que “a fome em grande escala se aproxima” na Faixa de Gaza, num relatório que enviou aos membros do Conselho de Segurança da ONU. Relatado pela Al Jazeera árabe. Guterres também alertou para uma “catástrofe de saúde pública”, com “doenças infecciosas se espalhando rapidamente em abrigos superlotados”, com condições sanitárias “terríveis” e “transbordamentos de esgoto”. READ Carta de condução, idade mínima até 21 anos: reforma governamental pronta para votar | Já é polêmico

01h40 – Desmantelamento da capacidade militar do Hamas no norte de Gaza

O porta-voz do exército israelita, general Daniel Hagari, anunciou que o exército israelita “concluiu o desmantelamento da estrutura militar do Hamas no norte da Faixa de Gaza” e está agora concentrado no desmantelamento do movimento islâmico palestiniano “no centro e no sul desta região”. O exército sublinhou numa conferência de imprensa que os militantes palestinos operam agora na região norte de forma intermitente e “sem líderes”.

01h38 – Khan Yunis, 12 civis foram martirizados em um ataque israelense a Khan Yunis