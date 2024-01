No perigo da Cisjordânia, os colonos avançaram (novamente) sob o barulho da guerra

Do nosso correspondente – Battir (Cisjordânia)

Caminhão, barraca verde, quatro postes. E ai de quem se aproximar. Não demorou muito para que o colono Yehuda e seus homens, há duas semanas, replantassem a bandeira pela segunda vez. “Eles chegaram na véspera de Natal – recorda Abu Bashar, um velho agricultor árabe cristão – e na verdade chegaram no Natal de 2018. Naquela época, o exército os havia expulsado. Mas o exército está agora totalmente presente em GazaE eles se beneficiaram com isso…” Poucas horas depois, e no dia 25 de dezembro, o posto avançado do assentamento Battir foi capturado: na colina que domina o asfalto em direção a Jerusalém, entre os vinhedos e os muros de pedra seca, que foi declarado patrimônio cultural patrimônio da UNESCO e hoje é patrimônio dos colonos.

“Mas é apenas um dos nove casos nestes três meses.”Um activista da organização não governamental Peace Now afirma: “Desde 7 de Outubro, temos assistido a um aumento sem precedentes no número de mortos e feridos. Colônia Na Cisjordânia. Postos avançados, estradas, cercas, postos de controlo…” Isto é demonstrado pelo Settlement Clock, uma base de dados que os defensores da paz têm actualizado a cada minuto desde 1978. 156 colônias ilegais, 100 postos avançados ilegais e 670 mil trabalhadores ilegais. No final de 2023, em comparação com o ano anterior, o número de novas bandeiras israelitas plantadas em terras palestinianas aumentou 300 por cento.

“Fatia” e “buracos” registro. “Outra fatia de Emmental”, diz ele John Kerry Que uma vez recorreu a explicar a situação a uma foto do Gruyère. Foi Natal há sete anos: o então Secretário de Estado dos EUA estava de saída, encerrou um jantar, falou num momento cafona e fez um brinde feliz. Hanucá Na presença de muitos judeus, ele proferiu o famoso discurso de Emmental: Ele acrescentou que os assentamentos israelenses fazem cada vez mais com que os territórios palestinos pareçam “queijo suíço com buracos”.. READ Ucrânia, Rússia e o plano de paz chinês: o que Pequim diz

Kerry olhou para o mapa: “60 por cento da Cisjordânia, conhecida como Área C, será transferida para o controlo palestiniano. Isto foi decidido há muito tempo, com base nos Acordos de Oslo. Mas hoje esta terra está praticamente fora dos limites do desenvolvimento palestino». Finalmente liberto das suas obrigações diplomáticas, acrescentou: “Sejamos claros: a expansão dos colonatos não tem nada a ver com a segurança de Israel”. Sete anos depois, o número de buracos era maior que o tamanho do queijo.

Nova geografia A Área C é a parte da Palestina sob total controle militar e administrativo de Israel. Não há mais bombardeios na Faixa de Gaza testemunhados durante este período, algo que os observadores internacionais acusam… O governo Netanyahu permitiu que isto acontecesse: nove campos foram estabelecidos e 18 estradas ilegais foram construídas Isso conecta os postos avançados.

Asael, Amichai, Givat Haktorah, Or Meir, Sde Yonatan, Yachish Zion: a nova geografia dos assentamentos marca frequentemente um retorno aos assentamentos, como Battir, que já foram desmantelados. o Colono Eles também reapareceram em Amonaonde foram despejados em 2017 ao abrigo de uma decisão emitida por um tribunal civil israelita: o juiz também ordenou uma compensação financeira e uma nova remodelação, em troca da demolição, mas O local virou bandeira da extrema direita O governo – Amona recorda a memória do décimo quinto rei de Judá – teve, em suma, de ser reconquistado.

Preposição ortodoxa extrema Hoje, nem um em cada três colonos é secular. Eles são as pessoas religiosas e os sionistas religiosos Colocar os seus peões nos perigos da Cisjordânia, com a aprovação dos soldados israelitas que fazem vista grossa. “O contexto militar e político permissivo na Área C – dizem os defensores da paz – permite construções imprudentes e apropriação de terras quase incontrolável. O resultado não é apenas danos físicos aos palestinos e às suas terras, mas também… Grande mudança política na Cisjordânia». Por exemplo, a antiga estrada Huwwara: sempre foi usada para ligar um milhão de palestinos de Nablus, mas com a guerra foi fechada e a nova ligação passou a ser praticamente usada apenas por colonos. “Em vez de evacuar os assentamentos, eles também estão construindo estradas circulares ao redor deles.” READ Após 45 minutos sem batimento cardíaco, um milagre? - Grátis diariamente

O último protesto Em Fevereiro passado, quando ocorreu um ataque em Jerusalém e três israelitas foram mortos, Netanyahu respondeu anunciando a regularização da situação de muitos Posto avançado na Cisjordânia, que até então tinha sido considerado ilegal até pelo seu próprio governo. Esta foi a última vez, antes do massacre do Hamas nos kibutzim, que as Nações Unidas, os Estados Unidos e a União Europeia protestaram um pouco mais alto do que o habitual.