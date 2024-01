O cerco de Israel e a escalada no Mar Vermelho: é assim que uma armadilha pode ser armada contra Biden

A crise está em O Oriente Médio Agora é um buraco negro para a administração Biden. Ataques agitação Os ataques contra Israel em 7 de Outubro levaram a uma escalada que parece cada vez mais incontrolável. Não somente. Também destacaram a fragilidade do presidente em relação ao dossiê. A Casa Branca está sitiada em múltiplas frentes, internas e externas, que colocam em risco não só o papel de Washington como potência global, mas também a corrida presidencial de Joe Biden.

Frente doméstica

Um dos nervos mais sensíveis expostos para Biden é o front doméstico. O apoio incondicional a Israel custa caro ao presidente. No dia 3 de janeiro, um grupo de 17 pessoas foi nomeado para integrar a Comissão de Reeleição do Presidente. Ele escreveu uma carta aberta Criticar a decisão de Biden de apoiar Israel e exigir que trabalhe para acabar com a violência. É uma insatisfação que se estende não só a quem trabalha para reelegê-lo, mas abrange todas as áreas da administração. Durante meses, alguns funcionários da Casa Branca têm expressado a sua insatisfação com a guerra em Gaza, com memorandos e reuniões internas e o chefe de gabinete forçado a assumir o papel de pacificador. No final de Novembro, uma publicação pró-Palestina no Facebook feita por um alto funcionário da CIA causou grande constrangimento.

No entanto, não faltam no Capitólio Dor de estômago entre senadores democratas Que não aceitou a decisão de contornar o Congresso enviando armas para Israel. Acima de tudo, as sondagens de opinião indicam que 61% dos americanos não concordam com a forma como Biden está a lidar com o dossiê. Além disso, a minoria muçulmana americana disse a Biden que não queria apoiá-lo antes das eleições. E com eles, uma grande parte dos jovens americanos aproxima-se cada vez mais das exigências palestinas. Duas “deserções” podem fazer a diferença em alguns estados indecisos.

O Pentágono está pressionando

No plano interno, mas com queixas contraditórias, existe uma certa tensão entre a Casa Branca e o Pentágono. Desde Outubro, bases e soldados dos EUA entre a Síria e o Iraque têm sido alvo de mísseis e drones de milícias xiitas próximas do Irão, resultando em quase uma centena de ataques e no ferimento de dezenas de soldados. A administração prometeu respostas, mas por enquanto houve pouco menos de uma dúzia de ataques dos EUA. Os militares querem uma abordagem mais enérgica, mas Biden é muito cauteloso. O perigo, sussurrado nos corredores do Pentágono, são incidentes cada vez mais graves, talvez a morte de um soldado americano. Enquanto isso, ele escreveu PolíticoA guerra em Gaza forçou o Ministério da Defesa e o Exército a desenvolver cenários para uma guerra mais ampla. Quatro responsáveis ​​admitiram que prosseguem as discussões dentro da administração dos EUA sobre possíveis cenários de guerra para os quais os Estados Unidos possam ser arrastados.

Escalada no Mar Vermelho

Outra frente muito sensível para Biden é a frente do Mar Vermelho. o Os Houthis Eles conseguiram manter sob controle um dos centros globais mais sensíveis e importantes do mundo. Por enquanto, Washington limitou-se a criar uma espécie de escudo antimísseis com os seus navios, mas nem todos gostam da abordagem defensiva. Fontes em inglês ouvidas de vezes Explicaram que o governo britânico está a considerar lançar ataques direcionados contra as milícias xiitas no Iémen, em cooperação com os Estados Unidos e outro país europeu.

Quarta-feira na Casa Branca Foi realizada uma reunião Entre os membros da Equipa de Segurança Nacional para rever todas as opções sobre a mesa, incluindo ataques contra o Irão Os Houthis. Por enquanto, Biden não aprovou operações ofensivas na região, mas crescem as pressões para evitar novos incidentes que criem choques na logística global.

Frente israelense

O início de 2024 trouxe mais pontos críticos ao governo. O primeiro é o ataque de 2 de Janeiro em Beirute, no qual foi morto o segundo em comando do gabinete político do Hamas. Saleh Al-ArouriO segundo é o ataque ocorrido no Irão ao cemitério onde estava sepultado o ex-general Qassem Soleimani, que matou cerca de uma centena de pessoas. Os dois acontecimentos estão a inflamar o mundo xiita, desde o Pasdaran até ao Hezbollah libanês. O risco de uma segunda frente de guerra está a aumentar.

Para a mais famosa Tel Aviv Ela disse que estava pronta para lutar em duas frentes, Gaza Enquanto isso, o Líbano mobilizou tropas e tanques ao longo da fronteira com a Terra do Cedro. As FDI também evacuaram pelo menos 70.000 residentes da área e houve trocas de ataques ao longo da fronteira durante semanas. O Irão, atingido pelo ataque, promete respostas, mas entretanto toda a cintura xiita está sob pressão. Em 4 de Janeiro, um drone norte-americano atingiu o quartel-general de uma milícia xiita no coração de Bagdad, matando o comandante da brigada e irritando o governo iraquiano.

O ato de equilíbrio de Biden

Neste momento, Biden está andando na corda bamba. Por um lado, apoia qualquer tipo de resposta de Israel depois de 7 de Outubro e, por outro lado, começou a pedir ao governo de Netanyahu que seja cauteloso. A sabedoria com que ele próprio gere os ataques cirúrgicos americanos entre o Iraque e a Síria. Não somente. Em 2 de janeiro, Washington e Doha Eles chegaram a um acordo Usar a regra de muitos por mais 10 anos, no Catar. Esta é a maior instalação militar dos EUA em todo o Médio Oriente, acolhendo mais de 10.000 soldados norte-americanos.

A base é um centro vital para a América. Permite a realização de operações em todo o Médio Oriente, do Afeganistão ao Corno de África, mas também garante uma visão privilegiada da entrada na região Indo-Pacífico, encruzilhada onde se joga o jogo com as ambições chinesas. Ironicamente, o acordo também poderá representar um problema para Israel porque cria uma espécie de protecção para os líderes do Hamas presentes no país. Se este passo ajuda os Estados Unidos a reforçar a sua presença na região, por um lado, por outro lado, aumenta o atrito com Israel num momento em que Biden precisa de travar a escalada que continua a ser uma miragem.