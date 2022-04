Ucrânia – Rússia, notícias de hoje da guerra. Zelensky: “Uma semana decisiva”

Começa uma semana de guerra na Ucrânia que o presidente Zelensky descreveu como “decisiva”. Porque Os russos estão concentrando suas forças Para um ataque forte no Donbass. Por outro lado, o checheno Kadyrov repete que o objetivo final continua sendo a ocupação de Kiev e outras cidades ucranianas. A mais recente evidência de novas atrocidades civis é Arcebispo de KievMonsenhor Svyatoslav Shevchuk, chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, com os Estados Unidos apontando o dedo acusador diretamente para o Kremlin e Putin. O chanceler austríaco Karl Nehammer vai a Moscou hoje, o primeiro líder europeu a se encontrar com Putin desde a guerra, enquanto os ministros das Relações Exteriores da UE em Luxemburgo começarão a discutir o novo pacote de sanções anti-Rússia.

10h30 Kiev, 66 ataques em 24 horas em Kharkiv, 11 mortos, incluindo uma criança A região de Kharkiv foi bombardeada 66 vezes pelo exército russo nas últimas 25 horas, matando 11 pessoas, incluindo uma criança de 7 anos, e ferindo 14 pessoas. Ele explicou que foram usados ​​projéteis de artilharia, morteiros e minas.

23h23 Ucrânia, Nehamer: “A diplomacia telefônica não é suficiente”

“A diplomacia telefônica por si só não é suficiente, as visitas pessoais são necessárias e a imparcialidade da Áustria deve ser explorada.” Isto foi afirmado pelo chanceler federal austríaco Karl Nahammer, que se encontrará pessoalmente com o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, em Moscou esta tarde.

09.56 A última ofensiva começou em Kiev no Donbass

A última ofensiva russa na região leste de Donbass “Já começou.” Isso veio na televisão ucraniana, de acordo com o que foi relatado pela CNN, através de Vadim Denisenko, um conselheiro do ministro do Interior ucraniano. “Os russos estão ganhando força”, disse Denisenko. “Sim, ainda não há grandes batalhas de que tanto se falou nos últimos dias. Mas em geral podemos dizer quedoloroso Já começou. “

Kharkiv, crianças brincando nos escombros de prédios destruídos por ataques aéreos russos



09.52 Zelensky para a CBS: “Claro que estou pronto para dar minha vida pelo meu país”

“Posso não ser o guerreiro mais forte. Mas não estou disposto a trair ninguém.” O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em entrevista ao “60 Minutes”, da CBS, explicou as razões de sua decisão de não fugir da Ucrânia após a invasão russa. “Não quero fingir que sou herói. Eu amo minha família. Quero viver muitos mais anos, mas escolhendo entre fugir e ficar com meu povo, estou pronto para sacrificar minha vida pelo meu país.” Zelensky disse que deixou claro para sua esposa e filhos que ele deveria ficar porque ele é o presidente .Da Ucrânia e sua família apoiaram sua decisão.

09.28 Banco Mundial: PIB da Ucrânia cairá 45,1% em 2022

De acordo com as previsões do Banco Mundial, a produção econômica da Ucrânia se contrairá este ano em 45,1%. A invasão russa na verdade encerrou as atividades comerciais, reduziu as exportações e inviabilizou a atividade econômica em grandes áreas do país. lá Banco Mundial Também afirma que Produto Interno Bruto A Rússia cairá 11,2% em 2022 devido a sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais a bancos russos, empresas estatais e outras instituições.

09.16 Ucrânia: Kiev, destruiu todas as infraestruturas em Lugansk

O exército ucraniano repeliu o ataque russo perto de Zolote, na região de Lugansk, mas o inimigo bombardeou todas as cidades da região: não havia infraestrutura e casas e lojas de alimentos foram destruídas. Isso foi afirmado pelo chefe da Administração Militar Regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, no Facebook, conforme relatado pelo Ukrinform. Segundo Gaidai, os russos tinham informantes que incendiaram lojas com pessoas e armazéns. “Portanto, qualquer bombardeio de imóveis é um ataque terrorista deliberado. Os russos invadiram a região de Zolotoy”, acrescentou. Segundo ele, arranha-céus e casas particulares foram danificados em Lysichansk, Severodonetsk, Zolotoy e Kremina.

08h51 Ucrânia: Borrell, novas sanções sempre na mesa

“As sanções estão sempre na mesa. Vamos discutir a eficácia das aprovadas, bem como os próximos passos.” Isto foi afirmado pelo Alto Representante para a Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, à sua chegada à reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros no Luxemburgo.



08.25 Ucrânia, o número de crianças mortas desde o início da guerra aumentou para 183

O número de crianças mortas na Ucrânia desde o início da invasão russa subiu para 183. direitos humanos Da Verkhovna Rada, Lyudmila Denisova: Até agora, “de acordo com o registro consolidado de investigações preliminares, desde o início da invasão russa da Ucrânia, 183 crianças foram mortas e 342 crianças ficaram feridas”.

07.46 Zelensky: “Os russos perderam o contato com a realidade, a covardia transforma as pessoas em monstros”

A Rússia “perdeu o contato com a realidade a ponto de nos acusar claramente do que as forças russas fizeram”. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em seu vídeo noturno de uma fase crucial da guerra, defendeu sua nação sobre as acusações dos russos sobre o massacre. Bucha E Kramatorsk. “Tudo vem da covardia. Quando a covardia cresce, torna-se um desastre. Quando as pessoas não têm coragem de admitir seus erros, pedir desculpas, se adaptar à realidade e aprender, elas se tornam monstros. E quando o mundo as ignora, os monstros decidir que o mundo tem que se adaptar a eles”, acrescenta, enfatizando que “a Ucrânia vai parar com tudo isso. Chegará o dia em que eles terão que admitir tudo e admitir a verdade”.

07.41 British Intelligence Bulletin: munições de fósforo também podem ser usadas em Mariupol

A inteligência britânica adverte no boletim diário: O uso de munições de fósforo que os russos podem ter usado na região de Donetsk aumenta a possibilidade de seu uso em Mariupol.

07.40 Chanceler austríaco Nehamer hoje de Putin. Ele é o primeiro líder europeu a se encontrar com o presidente russo desde o início da crise na Ucrânia

Tente novamente a mediação na Ucrânia. O chanceler austríaco Nehamer vai a Moscou hoje para se encontrar com Putin, depois que ele conheceu Zelensky em Kiev há dois dias. A reunião é às 15h.

06.33 Estado-Maior Ucraniano: possíveis ações provocativas dos russos na Transnístria

“É possível que as forças armadas russas realizem ações provocativas no território da Transnístria”, ou seja, na parte da Moldávia ocupada pelos russos. Isso foi afirmado no relatório regular 6 do Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia. Talvez nos próximos dias – continua – os russos, formando um grupo ofensivo de tropas, tentem retomar a ofensiva na direção de Slobozansky, perto de Kharkiv.

05.58 Autoridades regionais em Kiev: munições não detonadas representam um risco de retorno às casas. A polícia protege a propriedade

“Somente na região de Kiev, na semana passada, cerca de 11.000 munições abandonadas pelos russos foram desativadas”. Estas são munições não detonadas, mas também armadilhas. Há um grande perigo para as pessoas. Somente depois de colocar a área sob fogo. Os residentes de segurança poderão regressar às suas casas.” Isto foi afirmado – segundo a Ukrinform – pelo chefe da Administração Militar Regional de Kiev, Oleksandr Pavlyuk. nestas áreas: cerca de 600 chegaram Um oficial de outras regiões para impor controle 24 horas sobre a preservação e o saque de propriedades.”

04.57 Ucrânia, Ministro da Saúde em Chernihiv: provas de crimes de guerra contra os feridos

Ele acrescentou que “algumas balas e objetos estranhos que são extraídos dos feridos serão levados a tribunal sob acusações de crimes contra a humanidade e violações de acordos relacionados ao uso de bombas de fragmentação pelos russos”. O ministro da Saúde ucraniano, Viktor Lyashko, escreveu no Facebook – conforme relatado pela UNIAN – após uma visita a Chernihiv. “Não há palavras para descrever o que você vê. O hospital foi atingido por foguetes e balas russas. Médicos, enfermeiros, profissionais de saúde: tudo isso está escrito em seus olhos. Não há necessidade de pedir nada. Em algum momento durante o ataque, 56 feridos chegaram em uma hora e todos foram operados”.

04.31 Ajuda militar da Austrália à Ucrânia por US$ 20 milhões

A Austrália está pronta para fornecer assistência militar adicional à Ucrânia, totalizando US$ 20 milhões. Isso foi afirmado – conforme relatado pela UNIAN – pelo embaixador da Ucrânia na Austrália, Vasyl Mirosnichenko, especificando que os suprimentos consistem principalmente em armas antitanque e munições. Além disso, a Austrália entregará 20 veículos blindados de transporte de pessoal no valor de US$ 38 milhões para Kiev. “Os primeiros veículos já foram enviados para a Ucrânia e os demais serão entregues em breve”, concluiu o embaixador. Para Canberra, este é o quarto pacote de assistência militar enviado à Ucrânia.

02h40 Kadyrov: “Depois de Mariupol, também tomaremos Kiev”

O presidente checheno Ramzan Kadyrov também voltou a votar, por meio de um videoclipe postado no Telegram. De acordo com Kadyrov, a próxima ofensiva russa terá como alvo não apenas Donbass e a cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, mas também a capital, Kiev, e outras cidades. “Luhansk e Donetsk serão lançados primeiro, depois os outros serão lançados”

02.36 Sirenes antiaéreas nas cidades do sul e leste de Odessa a Kharkiv e Izyum

O alarme soou novamente no sul e no leste da Ucrânia. O alarme foi disparado logo após 3 localidades (2 na Itália) em diferentes cidades, de Odessa a Zaporizhia, de Kharkiv a Izyum, até Poltava. Os cidadãos são convidados pelas autoridades a procurar refúgio em abrigos.

01h52 Especialistas americanos: os russos avançam para Mariupol, cidade dividida em duas

As forças russas ocuparam novas áreas de Mariupol nas últimas 24 horas e conseguiram dividir a cidade portuária ucraniana em duas, sitiada há semanas. Isso veio – de acordo com o que foi noticiado pelo jornal Guardian – pela equipe de especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington, em seu último relatório. Os restantes defensores ucranianos – cerca de 3.000 combatentes – estão no porto principal a sudoeste e na Azovstal Steelworks a leste.

27/01 Presidente ucraniano Zelensky à nação: “Esta semana será decisiva: os russos estão preparando operações em grande escala no Oriente”

Com uma mensagem divulgada esta noite, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky queria alertar a nação: “Esta semana pode ser decisiva para o desfecho da guerra”. “As forças russas estão se preparando para operações militares em larga escala no leste de nosso país”, disse ele. Zelensky acusou a Rússia de contornar suas responsabilidades por crimes de guerra: “Quando você não tem coragem de admitir seus erros, pedir desculpas, se adaptar à realidade e aprender, você se transforma em monstros. E se o mundo existe. Ignore, então os monstros decidem que o mundo tem que se adaptar a eles. Bem, a Ucrânia vai parar com isso. Chegará o dia em que eles terão que confessar tudo.” Então Zelensky voltou-se para o Ocidente, especialmente a Alemanha, para fornecer mais ajuda da Ucrânia. Durante conversas com o chanceler Schulz, o presidente ucraniano disse que discutiu “como fortalecer as sanções contra a Rússia para alcançar a paz. Estou feliz – acrescentou – por notar que a posição da Alemanha mudou recentemente em favor da Ucrânia. O que considero bastante lógico.”

00,55 GB Inteligência: Novas Evidências de Crimes de Guerra Russos. Continuam as alegações de violência sexual perpetradas por militares

“Mais evidências de supostos crimes de guerra russos continuam a surgir após a retirada das forças russas do norte da Ucrânia. Isso inclui a descoberta de uma sepultura temporária contendo civis ucranianos mortos perto de Buzova.” A Inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido escreveu em um relatório, acrescentando também que “alegações de violência sexual perpetradas por militares russos persistem”.