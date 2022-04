“Vamos matar ou capturar” – Corriere.it

Apelo dramático no Facebook atribuído à 36ª brigada dos fuzileiros navais ucranianos: “Defendemos e fizemos o impossível, mas toda a infantaria morreu, eles nos cercaram”. Exército ucraniano: “A batalha continua e sua página foi hackeada”

“Mariupol Está arruinado, lá Dezenas de milhares de mortos. Mas, apesar disso, os russos não estão parando seu ataque.”

As palavras do presidente ucraniano, Volodymyr ZelenskyEle chegou hoje, 11 de abril, durante um discurso no parlamento da Coreia do Sul. Estas palavras refletem o horror diante de Uma cidade com mais de 400.000 habitantes neste ponto plano no chão continuar Bombardeio e luta nas ruas. Moscou tenta há semanas, incansavelmente, capturá-lo para completar um corredor de terra que se estende do rio Donbas, controlado pelas repúblicas autônomas pró-Rússia, até a Crimeia. E nas últimas horas, os separatistas pró-Rússia anunciaram que haviam ocupado o porto da cidade – o último local com a siderúrgica Azovstal.

No entanto, outras palavras foram adicionadas às palavras de Zelensky: desta vez está escrito no Facebook, na página do 36º Corpo de Fuzileiros Navais, que está lutando em Mariupol.

“A batalha de hoje provavelmente será a última batalhaporque estão ficando sem munição”, diz uma mensagem postada na página. Após 47 dias de resistência, tendo feito “todo o possível e o impossível” para manter o controle da cidade, os fuzileiros navais deixaram claro que estavam prontos para lutar – mas também “rejeitados e cercados”. Forças russas.

“Seria a morte para alguns de nós. e prisão para outros“.

Na carta, o exército afirma que eles lutaram sem suprimento de munição, sem comida, sem água: e agora as forças de Moscou iriam empurrá-los para a área das siderúrgicas Azovstal e o porto recém-desmoronado. “Eles nos cercaram e agora estão tentando nos destruir“.

“Montaria feridaQuase metade da brigada. Aqueles que ainda pudessem ficar de pé voltariam para a batalha. Pedestres foram completamente eliminadosO combate corpo a corpo é liderado por membros da artilharia, operadores de rádio, motoristas, cozinheiros – até mesmo a orquestra.”

Na carta, o general reclamou da falta de apoio da liderança militar ucraniana: “Só uma vez recebemos 50 balas, 20 minas e mísseis antitanque NLAW. Nada mais, apenas promessas quebradas. render-se a nós“.

A carta foi adotada por várias agências internacionais, da AFP à Reuters.

No Facebook, muitos usuários duvidaram de sua autenticidade, e o próprio Petro Andryushenko – o prefeito assistente de Mariupol – disse que o post era falso. Agências internacionais admitem que é impossível verificar se uma publicação é fruto de um hack.

“Os contatos com as unidades de defesa que controlam heroicamente a cidade estão estáveis”, disse o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, general Valery Zaluzhny.

No final de março, em entrevista à mídia russa, Zelensky falou pela primeira vez sobre uma possível rendição a Mariupol. O presidente deixou claro que disse aos soldados que ainda lutam naquela cidade que eles poderiam deixá-la para sua própria segurança.

“Falo com eles duas vezes por dia. Eu disse a eles: ‘Se você entende que tem que ir, que é certo ir e que você pode se salvar, vá’.” Eu entendo””.