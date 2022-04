A ocupação malsucedida de Kherson que saiu às ruas contra o invasor Corriere.it

a partir de Marta Serafini

Olaf traz ajuda de Mykolaiv: “Os invasores estão tentando se apresentar como doadores, mas não têm controle sobre a gestão e as comunicações”. Os russos fecharam o quartel e distribuíram comida, mas não pagam à polícia e aos funcionários

do nosso repórter

Mykolaev – “Eles são mantidos no quartel. guardando barreiras. as vezes Você vê uma pessoa em roupas civis, ferida, que receberá tratamento no hospital. para o resto, Os russos estão escondidos Como ratos.” Olaf – O nome é feito para proteger sua identidade. Ela opera voos diários entre Kherson e Mykolaiv, ao longo de uma das rotas mais contestadas e perigosas da Ucrânia.Que conecta a primeira cidade capturada pelos russos e o porto de construção naval no Mar Negro, viajar nele e evitar os postos de controle russos leva de seis a nove horas. “Eu tento trazer comida e ajudar para dentro”, diz ele.