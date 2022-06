Uma menina de 3 anos foi morta e jogada no lixo: uma avó acusada de assassinato

Sua avó a espancou e matou e a colocou em uma lata de lixo. Horror nos Estados Unidos quando uma menina de três anos é encontrada morta em uma lixeira. A tragédia foi descoberta em Cidade de Oklahoma Pela polícia que interveio após um telefonema. Em uma caixa do lado de fora da casa, onde sua avó deveria ser cuidada e protegida, estava o corpo sem vida da menina com sinais visíveis de violência. Becky Ann Freeland, 60, a jovem avó de Riley, foi presa e será acusada de assassinato em primeiro grau e negligência infantil. Agora, o homem de 60 anos está na cadeia do condado de Cleveland.





As autoridades não informaram se a avó da vítima admitiu ter desempenhado um papel na morte de Riley. De acordo com as autoridades, a criança foi espancada com um pedaço de pau e manchas de sangue foram encontradas no armário e no banheiro da casa.









Leia também> Uma criança deixada no lixo: uma descoberta chocante por um transeunte









Freeland disse à polícia que acordou no sábado de manhã, mas não encontrou Riley em sua cama. Vovó então irá para o quintal onde viu Riley morto em uma lata de lixo. Freeland, de acordo com relatórios da Fox 23, não ligou para os serviços de emergência, nem contou a ninguém sobre a morte de Riley. O propósito de ficar em silêncio sobre o crime por dias? Passe um dia dos pais tranquilo (celebrado nos Estados Unidos em 19 de junho) para um filho que deveria ser libertado da prisão no sábado. No entanto, o avô de Riley descobriu o horror e deu o alarme na tarde de terça-feira. A polícia também falou com os irmãos de Riley, que disseram que a viram na cama na manhã de sábado com cortes nos olhos e hematomas na testa. Eles também disseram que ela não iria acordar.









A tragédia destruiu o bairro em que o suposto assassino morava. A vizinha Marsha disse à Kfor-TV que queria fazer mais. “Eu poderia ter ajudado”, disse Branum na estação. “Estou em choque. Não entendo isso porque ela parecia uma avó trabalhadora. Podia ouvi-la brincando com as crianças no quintal. Gostaria de ter prestado mais atenção”, acrescentou o vizinho. ainda estão investigando o caso e estão pedindo a quem tiver informações que avancem.





Última atualização: sexta-feira, 24 de junho de 2022 às 21:23



© Reprodução reservada