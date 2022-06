Migrantes mortos ao atacar a fronteira entre Espanha e Marrocos – Corriere.it

A partir de



Cerca de 400 pessoas tentaram ultrapassar as barreiras do enclave europeu em África, travando confrontos com a polícia. Fronteiras reabertas há um mês após mais de dois anos de hiato

Dezoito pessoas morreram hoje em uma debandada assustadora em Melilla, a cidade espanhola localizada em solo africano. Todas as vítimas eram migrantes – a maioria sudaneses – que tentaram atravessar do território marroquino para a Espanha atravessando uma cerca alta. 76 outros ficaram feridos no ataque.

A tragédia ocorreu quando cerca de 400 migrantes tentaram atravessar a fronteira: eclodiram confrontos com a polícia e cerca de 130 agressores conseguiram entrar em território europeu: seu status está sendo examinado pelas autoridades. As vítimas morreram por asfixia ou esmagamento, e algumas caíram ao tentar escalar as redes de fronteira. Cerca de cinquenta policiais da Espanha também ficaram feridos no ataque.

De fato, a polícia espanhola foi alertada na quinta-feira à noite para uma possível tentativa de invasão: 1.500 policiais foram destacados na fronteira. Quando o ataque dos migrantes começou, a polícia respondeu com gás lacrimogêneo e naquele momento estourou o caos e 18 pessoas morreram.

A fronteira terrestre entre Marrocos e Espanha foi reaberta por correspondência com os enclaves de Ceuta e Melilla no dia 17 de maio, após mais de dois anos de hiato. O corredor foi cortado pela Covid, mas também por um cabo de guerra entre os governos de Madri e Rabat, quando a polícia marroquina afrouxou o controle de migrantes que apareceram na fronteira.

Em 22 de março, ocorreu um incidente semelhante: naquele dia cerca de 2.500 imigrantes tentaram romper as barreiras, 900 deles conseguiram chegar ao território espanhol. READ "Você pode ver de lá?" Membros da família de um navegador francês desaparecido no mar pedem ajuda aos astronautas - Corriere.it