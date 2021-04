Covid, chega de tranquilizantes: pacientes intubados estão ligados à família

5











O Rio de Janeiro tem o maior número de pacientes intubados no Brasil devido ao Covid-19 desde o início da epidemia. Os profissionais de saúde falam sobre uma situação trágica: Sedativos Para ser dado às pessoas que precisam Respirando Assist. Segundo a enfermeira do Hospital Municipal Albert Schweitzer, de Relingo, do jornal online G1 Globo, Os pacientes Eu mesmo Até eles serão Relacionado ai CamaE a consciente, machucar.

Brasil, chega de sedativos: pacientes emergentes com COVID-19 ligados a famílias

Há uma escassez de sedativos nos hospitais do Rio de Janeiro, com alguns profissionais de saúde relatando que tiveram que intubar pacientes com Covid ao acordar.

Uma enfermeira do Hospital Albert Schweitzer em Relingo, zona leste do Rio, disse ao G1 que alguns pacientes graves da Covid são intubados acordados com as mãos amarradas ao leito devido a falta A partir de farmacêutico.

Eles estão hospitalizados no hospital 118 Os pacientes Doença do coronavírus, Das quais 40 em terapia intensiva“Eles estão acordados, sem sedativos, e estão surgindo, com as mãos amarradas na cama, e nos implorando para não deixá-los morrer”, disse a enfermeira. Desconhecido.

“ Ventilação mecânica sem analgésicos é um fato tortura Para o paciente “, acrescentou o médico da UTI Aureo do Carmo Filho.

Covid no Brasil, a morte do primeiro vice-presidente

no Brasil A situação é trágica: Primeiro Vice-Presidente Federal.

É sobre Joseph Carlos SchiavenatoUma das complicações causadas pelo vírus Corona. Membro do Partido Progressista (PP, Governador), tinha 66 anos e ficou 40 dias internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasilia.

Esposa do agente Marilyn SchiavenatoEla faleceu no dia 12 de março, sempre Doença do coronavírus.

De acordo com a Câmara dos Deputados, Schiavinato é o primeiro deputado federal vítima do Covid-19 quando realmente é.Três senadores morreram do vírus Corona: Major Olympio, Arnold de Oliveira e José Maranhão.

Brasil, conforme relatado pela ANSA, passou 360 mil Vítimas Da Covid, desde o início da epidemia: 3.459 mortes e 73.513 feridos foram registrados nas últimas 24 horas.

O número total de vítimas aumentou para 361.884 vítimas, em comparação com 13.673.507 casos confirmados.









Virgil News | 2021-04-14 23:27