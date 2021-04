Madoff, um ex-banqueiro condenado pela maior fraude da história, morreu na prisão – Corriere.it

Bernie Madoff, um financista condenado por uma das maiores fraudes da história, morreu na prisão aos 82 anos. E a mídia americana informou que Madoff morreu de causas naturais no hospital de lá Prisão Federal Butner, Na Carolina do Norte, onde estava servindo a um Condenado a 150 anos de prisão Da prisão. Em 2009, Madoff se declarou culpado de fraude que afetou até 37.000 pessoas em 136 países durante um período de quatro décadas, até o final de 2008. O tribunal recuperou mais de $ 13 bilhões de uma estimativa de $ 17,5 bilhões. Os investidores haviam investido nele. Ações fraudulentas de Madoff. No momento da prisão, extratos bancários falsos de clientes indicavam que seus bens somavam US $ 60 bilhões.

As vítimas ilustres Madoff era considerado um mentor financeiro. Ex-presidente do conselho da Nasdaq, ele atraiu uma série de clientes para sua rede: de aposentados da Flórida a celebridades. Entre as vítimas Esquema Ponzi Até as celebridades amam o disco Steven SpielbergO ator Kevin Bacon e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz Elie Wisel. O juiz Denny Chen disse que não há nenhum outro caso de fraude semelhante ao caso Madoff, observando que o simbolismo da sentença é importante porque enviará uma mensagem através dela. Depois de viver em prisão domiciliar por alguns meses em seu telhado de US $ 7 milhões sobre Manhattan, ele foi levado à prisão, algemado, para aplaudir. Madoff era Declare arrependimento.

Não liberar Madoff tinha problemas renais. O último ano dele jurídico Eles distribuíram cartões para obter Liberação De Madoff durante a pandemia de Covid-19, alegando ter doença renal em estágio terminal e outras condições médicas crônicas, mas o pedido foi rejeitado. READ Boletim informativo e Boletim da situação do COVID-19 hoje, 14 de abril. Vizinhança

a família Ele Ela escândalo Também teve um impacto em sua família: um de seus filhos, assinar, Matou-se no segundo aniversário da prisão de seu pai em 2010. O irmão de Madoff, Peter, que ajudava a administrar a empresa, foi condenado a 10 anos de prisão em 2012, apesar de alegar não ter conhecimento dos crimes. O outro filho de Madoff, AndrewEle morreu de câncer aos 48 anos. bem ali esposaRuth mudou-se para Greenwich, Connecticut.

A vida dele Madoff nasceu em 1938 em um gueto em Israel Classe média baixa Em Queens, Nova York. Ele começou no mundo financeiro em 1960, economizando alguns milhares de dólares trabalhando como Salva-vidasNa década de 1980, ele fundou a Bernard L. Madoff Investment Securities, que ocupava três andares de um arranha-céu no centro de Manhattan. L, junto com seu irmão e mais tarde também com seus dois filhos, administrava um negócio legítimo como intermediário entre compradores e vendedores de ações.

