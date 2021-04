Boletim informativo e Boletim da situação do COVID-19 hoje, 14 de abril. Vizinhança

27.000 casos na Argentina, um novo recorde diário

Ontem, as autoridades sanitárias argentinas apresentaram um novo número de casos do vírus Covid-19 nas últimas 24 horas, e o número de 27.001 casos registrados constitui um novo recorde desde o início da epidemia no ano passado. De acordo com a Agência de Notícias Telam. O alarme é forte porque a maioria dos feridos está em Buenos Aires, especialmente em sua província, onde o setor privado anunciou que atingiu quase a saturação de unidades de reanimação. Por outro lado, a situação nos hospitais públicos não atingiu o ponto de alarme. O governador da província de Buenos Aires, Axel Kisilov, está considerando o que fazer e continua a confrontar a capital, Horacio Rodriguez, Larita, sem descartar uma medida emergencial de 15 dias de bloqueio estrito. O número de mortos desde o início do estado de emergência na Argentina chegou a 2.579.000, enquanto 217 mortes no último dia elevaram o número total de mortos para 58.174. A campanha de vacinação continua inabalável e, de acordo com o observatório público que acompanha o processo de vacinação em tempo real, 5.696.664 pessoas foram vacinadas até as 18h de ontem, das quais 4.946.226 tomaram dose única e 750.438 com as duas doses.