Ursula quebra o silêncio: “Lá me senti só. Nunca me pareci em Ancara”

Senti-me “solitária” como “presidente”, “mulher” e “europeia”. Ursula von der Leyen Rompe o silêncio e retorna à questão do “Portão do Sofá”, o choque diplomático que surgiu após uma visita a Ancara, quando o presidente da Comissão Europeia ficou sem um assento enquanto Charles Michel e Recep Tayyip Erdogan sentaram-se em seus assentos ao lado de outro.

Assim que as fotos se tornaram públicas, grande parte dos partidos europeus protestou contra o tratamento a que von der Leyen foi submetida, que consideraram prejudicial à sua imagem. As acusações foram imediatamente movidas contra eles Erdogan, Segundo muitos, ele é culpado de não evitar o constrangimento. A culpa foi principalmente dirigida a Michel, que não fez nada para evitar o idiota, mas aceitou o convite do presidente turco para se sentar enquanto o outro líder da UE permanecia de pé e, em seguida, foi convidado a se sentar no sofá em frente ao ministro das Relações Exteriores turco.

Uma cena que evidentemente demonstrou algumas das graves deficiências das instituições europeias. Em primeiro lugar, a incapacidade de reagir em uma situação potencialmente explosiva para a imagem diante do mundo. Mas, em última análise, descobre-se o problema de duas cabeças da Europa sem líder, onde não se sabe nem como administrar protocolo Conjunto entre duas instituições deve cooperar. É uma imagem que von der Leyen e Michel jamais esquecerão, tanto assim, diz ele. AdnKronosOs dois presidentes voltaram a falar sobre isso para Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu Depois disso já era um tópico Primeiro esclarecimento. Michel, segundo as fontes, teria pedido “várias vezes” para se desculpar pelo gesto. Mas não parece que von der Leyen possa colocar a questão desta forma simples, tanto que para além de falar de constrangimento, também citou os artigos 15.º e 17.º do TUE, que conferem igual dignidade à Comissão e o Conselho. Os dois presidentes prometeram formalmente “avançar juntos” e, portanto, será muito diferente depois de Ancara: Mas algo quebrou o já delicado equilíbrio entre os dois líderes que freqüentemente expressam sua fraqueza.