(ANSA) – MOSCOU, 13 de abril – A OTAN pretende posicionar 40.000 soldados e 15.000 veículos militares perto das fronteiras da Rússia: foi o que o ministro da Defesa de Moscou, Sergey Shoigu, repreendeu pela agência de notícias estatal russa TASS. “40.000 soldados e 15.000 veículos e equipamentos de guerra, incluindo aeronaves estratégicas, serão concentrados”, disse Shoygu.



Moscou está agindo em resposta às “ameaças” da OTAN e, em três semanas, transferiu dois exércitos e três unidades militares aerotransportadas para “áreas de treinamento” e perto da fronteira ocidental da Rússia. O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, foi renomeado pela Interfax. “Em resposta às atividades militares da coalizão que ameaçam a Rússia, tomamos as medidas apropriadas”, disse Shoigu. “Em três semanas, dois exércitos e três unidades aerotransportadas foram transferidos com sucesso para as fronteiras ocidentais e áreas de treinamento da Rússia.” (lidar com).