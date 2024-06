Islândia, o técnico apolítico, vence surpreendentemente a partida feminina

Surpreendentemente, muitos islandeses votaram 64%, o que não acontecia em nenhuma eleição presidencial há 28 anos. Eles concederam Halla Tómasdóttir, O candidato que se destacou durante a campanha eleitoral Ficar longe da política partidária, Insistindo na necessidade de focar em questões como: O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens, Desenvolvimento do turismo e o papel da inteligência artificial.

Ontem, a empresária de 55 anos venceu a corrida feminina à presidência da Islândia, anulando as previsões do dia anterior. Eles foram até ela 34,3% dos votos Embora a ex-primeira-ministra ambientalista Katrín Jakobsdóttir, favorita nas pesquisas de opinião, tenha conseguido Apenas 25,2%. Em terceiro lugar, com 15,5%, está o atual diretor da Agência Estatal de Energia e professor de Harvard, Hala Hrund Lugadottir.

Esta é a segunda vez que uma mulher assume o cargo de chefe de Estado no país Vigdis Finnbojadóttir ocupou o cargo de 1980 a 1996. Nos últimos anos, também houve dois primeiros-ministros: Joanna Sigurdardottir Assumiu a presidência do governo de 2009 a 2013, depois disso A crise financeira global A economia islandesa foi devastada, enquanto Katrin Jacobsdottir Ela se tornou primeira-ministra em 2017, liderando uma ampla coalizão que acabou com essa coalizão Ao ciclo de crise que levou a três eleições em quatro anos.

Jakobsdottir, que deixou o cargo em Abril passado para concorrer à presidência, ganhou recentemente grande popularidade devido à forma como lidou com a questão. Erupções vulcânicas que ocorreram na Península de Reykjanes desde dezembro. Mas é claro que a crise vivida pelo esquerdista Partido do Movimento Verde, que é liderado pelo partido liderado pelo antigo Primeiro-Ministro, é calculada nas urnas, para além do facto de na Islândia, um país cuja população não ultrapassar 380 mil pessoas, o presidente é considerado personalidade acima da política, Que atua como garante da constituição e da unidade nacional, ainda que tenha o poder de vetar legislação e convocar referendos. Ontem de manhã, Jakobsdottir parabenizou seu oponente: “Eu sei que ela será uma boa presidente.” Rove disse em rede nacional. READ Gantz ameaça Netanyahu: Planeje Gaza até 8 de junho ou deixaremos o governo - Notícias

Tomasdóttir, que Ele tomará posse em 1º de agostoEle sucede ao imensamente popular Gudni Johansson, que está no cargo desde 2016 e foi reeleito em 2020 com 92% dos votos, e que decidiu não concorrer novamente. O novo chefe de estado tornou-se famoso durante Crise financeira 2008-2011quando era Audur Capital, empresa que cofundei Um dos poucos que resistiu à tempestade econômica. O empresário está atualmente afastado do cargo de CEO da B Team, organização sem fins lucrativos fundada pelo bilionário britânico Richard Branson, que trabalha para promover o crescimento e… – A difusão da solidariedade no mundo económico e produtivo.

Esta é a abordagem que Tomasdottir adoptou durante a campanha eleitoral e prometeu implementá-la A ilha é um modelo de soluções sustentáveis e ambientais, bem como apoiar a igualdade para todos e um contrato social baseado na justiça, na paz e na inclusão. É um programa ambicioso, mas a Islândia já está habituada a bater recordes: há 14 anos que é o melhor país do mundo em termos de igualdade de género, segundo o Fórum Económico Mundial.

