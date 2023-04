Jovem de 21 anos da Guarda Nacional, Jacques Teixeira- Corriere.it

Do nosso correspondente

NOVA YORK – Alguns “amigos de bate-papo” o identificaram como o “toupeira” de documentos classificados do Pentágono e da CIA, que revelaram seu apelido, “OG”, que na gíria significa gângster original, ao local da investigação. Bellingcat E muitos outros detalhes al Washington Post Mas não seu nome verdadeiro, porque eles têm uma queda por ele. Então correspondentes O jornal New York TimesCom a ajuda de um colega de BellingcatEles rastrearam a verdadeira identidade do suspeito “toupeira” em documentos classificados publicados na plataforma Discord: eles o encontraram por meio de seu perfil no Steam, um site de compra e compartilhamento de videogames, e também observaram que detalhes haviam surgido. Nas margens das fotos que tirou dos documentos (ex. mesa e azulejos) Espelhamento de fotos da casa dos pais disponíveis nas redes sociais. finalmente, o O jornal New York Times Ele obteve a confirmação do nome de dois funcionários anônimos: o FBI estava vigiando Jacques Teixeira, 21, reservista da 102ª Divisão de Inteligência da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts. Mais tarde, soube-se que eles temiam que ele pudesse estar armado.

Os repórteres chegaram à casa dos pais em North Dayton, Massachusetts, com a mãe Dawn confirmando isso Jack trabalhava à noite na base militar de Cape Cod. Em seguida, o próprio Teixeira chegou em uma caminhonete vermelha. Os parentes então disseram à imprensa que procurariam um advogado antes de falar. Nesse ponto, o FBI foi rápido em fazer uma prisão.

Oficiais em trajes militares bloquearam a pacífica Maple Street. com as mãos para cima, O jovem de camisa cinza com shorts de basquete vermelho saiu, desarmado, avançou para um carro blindado diante dos canhões em punho. Hoje ele comparecerá ao tribunal em Boston para ser acusado. READ Situação no aeroporto, voos proibidos

Um porta-voz do Pentágono descreveu as ações de Teixeira “ato criminoso deliberado”. O procurador-geral Merrick Garland confirmou a acusação, que se enquadra na Lei de Espionagem. de “remoção, retenção e transferência ilícitas de documentos” classificados como sensíveis à defesa nacional. Pela manhã, o presidente Joe BidenNuma viagem à Irlanda disse estar menos interessado nos conteúdos publicados do que no facto de ter ocorrido um “vazamento” deste tipo: “Não sei se existe algo contemporâneo e que tenha consequências graves”.

É absolutamente chocante que um jovem reservista da Guarda Nacional possa ser responsável por esse tipo de “vazamento”, apesar de trabalhar em seu departamento de inteligência. Eles são soldados em tempo parcial que geralmente não são autorizados a entrar em áreas onde são guardados documentos classificados, conhecidos como SCIF (Sensitive Compiled Information Facility). Para entrar em “Scif” e acessar documentos “Ts/Sci” (Top Secret/Sensitive Fragmented Information) você precisa de permissão, então siga certos procedimentos e tenha um motivo válido. de acordo com vezes, Teixeira desempenhou funções como técnico informático: Era responsável pela manutenção e atualização dos sistemas e tinha acesso à rede interna do Departamento de Defesa por meio da qual eram divulgadas informações sigilosas, o Joint Global Intelligence Communications System.

Os reservistas geralmente trabalham um fim de semana por mês e duas semanas por ano. Para alguém em posição de ter esse tipo de acesso, é provável que tenha sido “ordenado” para “apoio ativo à missão”, o que geralmente significa ser colocado em serviço ativo por um determinado número de dias. A impressão de documentos «Ts» também costuma ser acompanhada de perto, mas em virtude do seu papel, Teixeira poderia ter sido autorizado a fazê-lo, segundo fontes em Washington Post. Também é possível que alguns documentos tenham sido previamente impressos dentro do “Scif” e não tenham sido de alguma forma colocados no cofre ou destruídos. READ Afeganistão, o jornalista admite: "O Taleban não me permitiu ir trabalhar"