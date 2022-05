Castel Mella: Caminhão bate em trailer de bicicleta e duas crianças ficam feridas

Quer anunciar neste site?

Muito medo, muito medo, Duas crianças foram levadas para o hospital infantil. Em Castell Milla, na Roncadel Road logo após a rotatória em frente ao Burger King, um acidente literalmente causou caos: um ciclista estava atravessando na faixa de pedestres, e um caminhão vindo de Castell Milla em direção a Roncadell parou para atravessar o homem arrastado. atrás dele Reboque de bicicleta com 2 crianças de 1 e 3 anos dentro; Em seguida, um ônibus colidiu com o veículo e atingiu as crianças com força total.

Tráfego inclinado, estrada fechada e desvio de veículos na área industrial de Castel Milla: Da pista oposta chegaram mais dois ônibus com alunos voltando da escola, mas não participaram da colisão. As crianças, como mencionado, foram levadas ao pronto-socorro pediátrico do Hospital Civil de Brescia: seu estado não deve ser grave em nenhum caso.

No local, além de ambulâncias e viaturas médicas, estiveram também elementos da polícia local de Roncadil e da polícia de Castel Milla, que geriram a circulação das viaturas.

