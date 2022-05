Ucrânia: novas explosões poderosas em Odessa. Draghi e Biden vão falar sobre sanções contra a Rússia – o mundo

As autoridades ucranianas anunciaram um ataque com mísseis em Odessa na noite de segunda-feira. A BBC informou que três explosões foram ouvidas no centro da cidade. O primeiro som foi alto o suficiente para sacudir janelas e disparar alarmes em carros próximos. A Rússia atingiu a cidade ucraniana de Odessa com três mísseis Kinzal lançados por um russo Tu-22. A agência ucraniana Ukrinform escreveu, explicando que os mísseis feriram duas pessoas e destruíram cinco edifícios da infraestrutura turística. O anúncio foi feito pelo serviço de imprensa da Câmara Municipal de Odessa no Telegram. Durante o dia, as forças russas lançaram um ataque de mísseis à cidade durante a visita do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyal, à cidade.

oO presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro Mario Draghi “falarão sobre como podemos continuar a impor sanções a Putin e à Rússia. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse em uma coletiva de imprensa sobre a chegada do primeiro-ministro italiano amanhã e como continuar ajudando os ucranianos.

com o ataqueUcrânia, Moscou Ele respondeu a uma “ameaça direta perto da fronteira russa”, porque “um ataque estava sendo preparado, inclusive na Crimeia”. diz coloque dentro durante a procissão Dia da vitória Os nazistas deixaram claro que “o horror da guerra mundial não deve se repetir”. Ele diz aos soldados que eles estão lutando “pelo nosso povo em Donbass e pela segurança da pátria”. A Rússia sempre quis “um sistema de segurança indivisível, mas a OTAN não nos ouviu”. “A agressão da Crimeia era uma ameaça na fronteira, inaceitável para nós. O perigo crescia a cada dia, nossa ação era preventiva, uma decisão necessária e justa.” Putin “não tem dúvidas” de que o que ele chama de “operação militar especial” na Ucrânia “levará a resultados”. “Se também houvesse uma oportunidade de resolver a questão ucraniana pacificamente, a Rússia teria aproveitado”, acrescentou. A parte aérea do desfile militar em Moscou foi cancelada, oficialmente “devido ao clima”, embora o céu sobre Moscou esteja claro. lá A letra Zo símbolo infame e onipresente de agressão em primeiro plano, ainda está quase ausente do show. Zelenski: ‘É como Hitleramaldiçoado por seus ancestrais. Macron: Ajudamos Kiev, mas não estamos em guerra com a Rússia. De Putin nenhuma escalada verbal, agora uma trégua’. Von der Line: ‘Pretendemos expressar uma opinião sobre a adesão de Kiev em junho’. Shi para Scholz: “evitar o alargamento do conflito”. Invadindo em Odessa, Michel foi forçado a se refugiar. “As declarações de Putin sobre a presença de nazistas na Ucrânia são absurdas. Há ucranianos na Ucrânia”, disse um porta-voz do Pentágono. John Kirby, em coletiva de imprensa. “Temos indicações de que os ucranianos estão sendo transferidos da Ucrânia para a Rússia contra sua vontade”, acrescentou Kirby, observando que as forças russas estão cometendo “crimes de guerra”. No entanto, o Ministério da Defesa não especificou quantos ucranianos acredita terem sido deportados para a Rússia.

O show aéreo foi cancelado

Hoje, o governo russo cancelou não apenas o show aéreo planejado sobre Moscou para as comemorações do Dia da Vitória, mas também os que estavam programados nas principais cidades do país, incluindo São Petersburgo e Rostov-on-Don: uma decisão atribuída ao mau tempo surpreendeu militares estrangeiros analistas. “Parece incrível – Peter Leighton, especialista do Griffith Institute of Asia da Austrália e ex-oficial da Força Aérea Australiana e da Força Aérea Australiana, disse à CNN.” Parecia ensolarado do que eu vi. A única desculpa foram os fortes ventos cruzados nas bases aéreas de onde os aviões tiveram que decolar.” Em Moscou, o desfile incluiu 77 caças explodindo na Praça Vermelha, incluindo oito MiG-29 em formação ‘Z’ para apoiar as forças na Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a feira de Moscou foi cancelada “devido às condições climáticas”. A TASS, por sua vez, especificou que shows em Samara, Kaliningrado e Murmansk foram cancelados.

Desfile do dia da vitória

‘Um plano de ataque contra nós’

Presidente russo Vladimir Putin abriu a celebração com um discurso: Camaradas oficiais, suboficiais, camaradas, generais e almirantes, eu os parabenizo pelo 77º aniversário da Grande Vitória. Mesmo agora, nestes dias, você está lutando por nosso povo em Donbas pela segurança de nossa pátria. A Rússia sempre foi a favor da criação de um sistema de segurança indivisível, mas a OTAN não quis nos ouvir. A agressão em nossas terras históricas da Crimeia foi uma ameaça às nossas fronteiras, o que é inaceitável para nós. O perigo aumentava a cada dia, e nosso perigo era uma ação preventiva, uma decisão necessária e absolutamente correta”. , mas eles foram proibidos de “fazer isso”. “O horror da guerra mundial não deve ser repetidoPutin disse, referindo-se a isso com o ataque à Ucrânia Moscou respondeu a uma “ameaça direta perto da fronteira russa” porque “um ataque estava sendo preparado, inclusive na Crimeia”.

Invasões em Odessa, medo por Michael

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, foi forçado a se abrigar em um abrigo antiaéreo após um alarme sobre um ataque com mísseis russos durante sua visita surpresa a Odessa hoje. A fuga de emergência interrompeu seu encontro com o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmygal. Fontes da UE relataram isso.

Zelensky: Putin como Hitler

“Só um louco pode esperar repetir 2194 dias de guerra” da Segunda Guerra Mundial: “A pessoa que hoje repete os crimes horríveis do regime de Hitler, seguindo a filosofia dos nazistas e repetindo tudo o que fizeram. Condenado. Por quê? Por quê? Milhões de ancestrais o amaldiçoaram quando ele começou imitando seu assassino. E então tudo estará perdido. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse isso em um videoclipe de mais de 5 minutos, filmado por ocasião do Dia da Vitória enquanto caminhava pelo centro de Kiev, sem nomear diretamente o presidente russo Vladimir Putin.

Agência ANSA Forças russas se preparam para uma ofensiva no leste (Ansa)

Não estamos em guerra com a Rússia.

“Para acabar com esta guerra, adotamos sanções sem precedentes e mobilizamos meios humanitários, financeiros e militares sem precedentes. Não estamos em guerra com a Rússia, estamos trabalhando pela integridade da Ucrânia, pela paz do nosso continente. Mas é até a Ucrânia apenas para determinar os termos das negociações com a Rússia. Isto foi afirmado pelo presidente francês Emmanuel Macron, falando em Estrasburgo na conclusão da conferência sobre o futuro da Europa.

Junte-se ao KIEV

Conversa telefônica entre a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. “No Dia da Europa, falamos sobre o apoio da UE ao caminho europeu da Ucrânia. Estamos ansiosos para receber respostas ao questionário de adesão à UE. A Comissão pretende dar sua opinião em junho”, escreveu von der Leyen em um tweet.

Riscos para a economia

A invasão da Ucrânia levou a “aumentar a incerteza econômica”. Isso foi afirmado pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, enfatizando que existe “o potencial de volatilidade contínua e crescimento global errático”.