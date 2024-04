“Trump tinha um plano criminoso.” Histórias que foram encobertas em 2015 no tribunal

Do nosso correspondente

Nova Iorque – “Este caso está relacionado a um plano criminoso.”O procurador Matthew Colangelo anunciou ontem, no seu argumento de abertura no tribunal de Manhattan, que no final do julgamento o júri não terá dúvidas de que Donald Trump é culpado de “conspiração e encobrimento para promover a sua eleição”. “O presidente Trump é inocente”O advogado de defesa Todd Blanche anunciou logo depois em seu discurso. “Ele não cometeu nenhum crime.”

Com 12 jurados selecionados, começou o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA – acusado de envolvimento em um esquema ilegal para encobrir um escândalo sexual para concorrer às eleições em 2016. No cerne do caso está Ele pagou US$ 130 mil à estrela pornô Stormy Daniels Foi levada a cabo pelo então advogado de Trump, Michael Cohen, para silenciá-la sobre alegadas relações sexuais há dez anos. Os promotores dizem que Trump posteriormente reembolsou Cohen por essa quantia falsificando documentos (como “despesas legais”) para ocultar sua natureza. Mas o episódio é colocado num contexto mais amplo.

Na verdade, a primeira testemunha foi ontem David Pecker, “Rei dos Tablóides”editora Inquiridor Nacional Amigo de Trump desde a década de 1990, que a Procuradoria-Geral da República quer usar como uma espécie de prova para explicar a forma sistemática como o empresário escondeu dos eleitores escândalos relacionados com ele. Junto com Trump e Cohen, Pecker é descrito como… Como parte de um plano orquestrado em agosto de 2015 Para ocultar informações negativas (pagando diretamente ao concierge e ao formulário brincar de garoto e facilitar o acordo com Stormy) para espalhar notícias positivas e atacar os inimigos de Donald. READ Número de mortos em ataques a bomba em Kyiv e Kherson sobe para 8 - o mundo

Na terminologia, este processo é chamado de “prisão e assassinato”.: Comprar histórias e encobri-las. Com um bigode branco bem cuidado e cabelos tão grisalhos quanto o terno, Baker falou por cerca de vinte minutos e retornará ao tribunal hoje; Ele confirmou que seu popular jornal estava pagando pelas revelações (Ele também fez isso para esconder um relatório de Arnold Schwarzenegger antes de ser eleito governador) e que qualquer gasto superior a US$ 10.000 teria que ter sua aprovação.

Mas a advogada de Trump, Blanche, declarou que não havia nada de ilegal na prática sensacionalista dos tablóides: “Tenho um spoiler para você”, acrescentou mais tarde: “Não há nada de errado em tentar influenciar uma eleição”. Isso se chama democracia.” Blanche então tentou desacreditar duas futuras testemunhasCohen, chamando-o de mentiroso que já deu falso testemunho e está obcecado com a missão de destruir Trump porque queria entrar no governo e não foi autorizado a fazê-lo; E Stormy Daniels, com quem o ex-presidente nega ter tido relações sexuais, declarando que se aproveitou da situação para lhe extorquir dinheiro.

“Ele tentou proteger sua família e sua reputação… Não é crime.” Trump, irritado com seus comentários aos repórteres no lobby, permaneceu impassível Na sala de aula, às vezes de olhos fechados. Não está claro se ele testemunhará: o juiz decidiu ontem que, se o fizesse, a promotoria poderia citar suas condenações em outros julgamentos recentes, por fraude e difamação do autor E. Jean Carrol.

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”