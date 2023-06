A OTAN está perto de um confronto direto com a Rússia e do posicionamento de forças no território devastado pela guerra da Ucrânia. O cenário de pesadelo não foi previsto por nenhum comentarista, mas por Anders Rasmussen, ex-secretário-geral da OTAN e conselheiro oficial do presidente Volodymyr Zelensky. Se a OTAN não concordar com um caminho claro para a Ucrânia, existe uma possibilidade distinta de que alguns países possam agir por conta própria. Sabemos que a Polónia está muito empenhada em prestar assistência concreta à Ucrânia. E eu não descartaria a possibilidade de a Polônia se envolver mais, seguida pelos estados bálticos, talvez com suas próprias tropas no terreno”, conselho de Rasmussen.

O ex-número um da OTAN pressiona o metrônomo: “Acho que os poloneses vão considerar seriamente a ideia de uma coalizão de voluntários se a Ucrânia não conseguir nada em Vilnius.” Uma cúpula da Otan acontecerá na capital da Lituânia em julho, com a entrada da Ucrânia na Otan na agenda, um compromisso que Kiev disse que deve ser imediato. Rasmussen, das colunas do Guardian, traçou a trilha: “Não devemos subestimar o sentimento polonês, os poloneses acreditam que a Europa Ocidental não deu atenção às suas advertências sobre as verdadeiras intenções russas por um longo tempo. Tal iniciativa militar seria perfeitamente legal, mesmo que rasgasse além da unidade da OTAN Para evitar esse cenário, portanto, será necessário designar a entrada não muito distante da Ucrânia na OTAN. Com a entrada da Ucrânia na OTAN, haverá, portanto, combate direto com a Rússia, já que haverá o dever de defender Kiev. Uma escalada que aproximaria a temida guerra nuclear da Alemanha, que a Alemanha está tentando conter, baixando o tom das provocações contra Moscou.

O conselheiro de Zelensky, que está fazendo o possível para pressionar a aliança a receber os ucranianos, comenta: “Falei com muitos líderes da Europa Central e Oriental e eles gostariam de pelo menos um caminho claro para a Ucrânia ingressar na OTAN”.