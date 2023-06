Ele arranca o carro, depois teme que esteja estacionado

As câmeras de vigilância da estrada imortalizam uma cena nada menos que assustadora, mas o final é quase engraçado!

Despovoa nas redes sociais Vídeo incrível Deste motorista singular para dizer o mínimo: antes Ele bate o carro E então, sem emoção, ele vai para lixo do parque Pick-up nas linhas brancas do estacionamento. O vídeo final deixa você sem palavras, assim como um arquivo Uma colisão quase fatal destruiu o carro.

Ele mal parece perceber que acabou de sofrer um acidente O motorista deste carro totalmente destruído então estacionou cuidadosamente entre as faixas do estacionamento gratuito. O vídeo revela um Acidente horrívelMas o final é muito engraçado. Como ficou o motorista nessa situação?

dinâmica de acidentes

este motorista, Edmundo motorwerksTirado de Câmeras de vigilância enquanto uma noite Você se depara com uma série de árvores que separam os dois lados da via dupla. Tudo isso aconteceu em Oklahoma, nos Estados Unidos, e quase parece cena de filme de ação em Velozes e FuriososMas aconteceu. O que torna isso mais do que qualquer outra coisa vídeo ridículo é cCoração e precisão Através do qual o motorista finalmente para o carro.

lá Movendo O incidente é totalmente preciso, pois foi filmado do início ao fim e você pode ver claramente que Escolherno início, Deslize em alta velocidadeentão termine caiu nas árvores separa os dois caminhos. Ao que parece à primeira vista, o condutor deve ter perdido o controlo da viatura, sem conseguir endireitar-se depois.

após o colapso, O carro ficou bastante danificado Na frente, e apenas por um golpe de sorte, o acidente não envolveu outros veículos na via, pois a estrada estava quase deserta no momento.

final agridoce

O mais chocante de todo o incidente é precisamente que O final surpreendentemente calmo e pacíficocomo se o carro estivesse apenas um pouco atrás, como se Edmundo Eles viveram uma cena de filme. Com efeito, o motorista recupera o controle do veículo e arranca lentamente em um estacionamento Para deixar o carro destruído em seu lugar.

Em contraste com o ritmo acelerado antes do acidente, A manobra de estacionamento é incrivelmente silenciosa e pacíficamas também preciso e precisão, como se Edmond quisesse ter muito cuidado para não danificar o carro ao estacioná-lo. Talvez ele não soubesse que já o havia destruído? se Dirigir embriagadoessas podem ser as consequências de nossa garota imprudente.