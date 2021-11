Em nome da política ‘Zero Covid’, os governos locais estão erradicando animais de estimação para evitar que transmitam infecções aos humanos. informação, entre outras coisasE Livre de qualquer evidência científica Além de apoiar toda a comunidade médica e a Organização Mundial da Saúde.

Existem filmes que documentam os horríveis assassinatos de animadores, Como o postado por um morador de Shangrao, na província de Jiangxi, na rede social Weibo: Dois homens são vistos entrando na casa com roupas formais e um deles parece ter um “pé-de-cabra na mão”, provavelmente a mesma pessoa que costumava invadir a casa. Um cachorro pequeno se encosta na parede, procurando abrigo sob uma mesa. Mas o homem o acerta na cabeça.

A mulher acusou profissionais de saúde de espancarem seu cachorro até a morte enquanto ela estava em quarentena em um hotel onde não havia animais de estimação. E as autoridades locais não negaram nada: Pediram desculpas por não se comunicarem com o dono do cachorro e disseram que o trabalhador em questão foi demitido porque disse que o cachorro havia sido tratado de forma “inofensiva”.

Mas esta não parece ser uma história isolada. Até o jornal Jornal da Manhã do Sul da China Contando sobre cães e gatos mortos por autoridades sanitárias sem permissão, dezenas de cidadãos começaram a assinar petições online pedindo aos governos locais políticas mais humanas e bem definidas e, acima de tudo, alegando manter animais de estimação com eles durante a quarentena.

Mas as autoridades locais não pretendem mudar sua estratégia: Não há tratamento disponível para animais, então a eutanásia é a única opção: “Se o teste do animal for positivo, ele não pode voltar.”