Já são mais de 40 mil fãs no Instagram- Corriere.it

a partir de Alessandro Vinci

Embora tenha caído o instagram dele Só no último dia 12 de outubro, a adorável gatinha Midas já acumulado Mais de 40 mil fãs de todo o mundo. É um charmoso azul russo de quatro meses, porém, e sua popularidade não deve às nuances de seu pelo, nem aos seus olhos verdes magnetizados. Para torná-lo único, realmente único defeito de fábrica que o acompanha desde o nascimento: presença Duas orelhas extra pequenas Antes do mais importante (pelo contrário, está perfeitamente desenvolvido). Na base da anomalia, segundo veterinários, está um gene recessivo herdado de ambos os pais. Nada com que se preocupar, como A distorção não afeta sua audição de forma alguma. É simplesmente uma característica estética que nunca deixa de surpreender os usuários.

Perfeitamente afinado

Midas Muito safadinha, mas também muito simpática. Você dorme durante o dia e fica acordado à noite. Ele disseCorreio diário

Canis Dosemeci, mulher Ancara (Turquia), que o adotou e depois o transformou em uma estrela da web. Depois de vê-la, ele não pensou duas vezes antes de torná-la parte de sua família, o que também é importante dois labradores Meu nome é Suzy e Zeno. Um gato nascido de um vagabundo realmente viu a luz Em um jardim de propriedade de uma amiga dela, que, no entanto, não foi capaz de segurar. Assim, a proposta de cuidar dela foi imediatamente aceita. Midas Gosta de brincar com bolas giratórias (foto acima, tão), temos muitos deles por causa do meu trabalho – repetiu a proprietária – ela os rouba e esconde em lugares que nunca poderemos encontrar. E Ele também gosta de dormir no meu peito ou ombro. Além disso, a julgar pelo conteúdo postado nas redes sociais, ele também parece ter desenvolvido um relacionamento muito bom com seus cães domésticos (pacientes).