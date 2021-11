Um turista italiano de 21 anos ficou gravemente ferido depois de cair de uma tábua em outra no Memorial do Holocausto em Berlim: voou 8 metros e foi atingido na cabeça.

O que vale um feriado cheio de diversão pode se transformar em uma tragédia para um menino italiano de 21 anos que estava seriamente ferido Depois de cair de uma laje do memorial do Holocausto A Berlim Faça uma viagem de cerca de 8 metros. O fato é relatado por jornais alemães, citando fontes da polícia local, que por questões de privacidade não divulgou mais informações sobre o protagonista do caso. Aconteceu na noite entre sábado e domingo: o menino estava pulando de uma aceno ao outro do memorial, proibido por lei, em sua queda, provavelmente também pelo fato de a iluminação ser precária e a altura subestimada, Bateu com força na cabeça.

Os bombeiros foram alertados por volta de 0:40 na noite passada. A polícia e uma ambulância correram para o local. O ferido recebeu os primeiros socorros imediatamente e foi levado ao hospital, onde chegou ao pronto-socorro com um Trauma na cabeça Depois de cerca de cinquenta minutos. Mas sua condição exata é atualmente desconhecida.

O monumento está localizado em Mitte a Berlim, Não muito longe do Portão de Brandemburgo, foi construído para comemorar os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Inaugurado em 2005, é composto por 2.700 lajes de concreto e pode ser visitado diurno e noturno. As regras determinam que os visitantes não corram ou pulem de um tabuleiro para outro, mas as violações abundam, como evidenciado pelo incidente envolvendo o jovem italiano.