Ucrânia, calendário de guerra e cenário sombrio para os generais americanos – Corriere.it

para José Sarsina

Após o impasse do inverno, os combates serão retomados na primavera: é por isso que Zelensky pede mais armas. E a frente pronta para enviá-los se expande (mesmo que pese a demora da Alemanha)

cume do Rammstein Atualização do calendário de guerra. O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, carimbou as previsões emitidas por muitos centros de pesquisa americanos e europeus. Na primavera haverá um confronto ainda mais sangrento e brutal entre os russos e os ucranianos.. O exército de Putin vai relançar sua ofensiva de leste a oeste, concentrando-se, entre outras coisas, na recaptura de Kherson, a cidade que leva a Odessa, que também garante a segurança da Crimeia.

Além disso, é preciso atentar para a frase proferida pelo General Mark Milley, Comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, na sexta-feira ao final da coletiva de imprensa: É difícil imaginar que em 2023 os ucranianos consigam libertar os territórios ocupados pelos russosa partir de 24 de fevereiro de 2022.

Se classificarmos as palavras de Austin e as palavras de Millie, teremos um cenário sombrio. Primeiro: O perigo de que os ucranianos sejam subjugados pela força de choque de 300.000 soldados inimigos logo ressurgirá.. Um risco que foi frustrado no ano passado. Mas os americanos argumentam que os russos podem estar mais bem organizados desta vez. Segundo: as expectativas de Milley para 2023 fazem com que os Estados Unidos não vejam possibilidade de negociações até o final de dezembro. Os níveis militar e político se sobrepõem. O Pentágono pede aos aliados que entreguem território o mais rápido possível Prometi armas a Volodymyr Zelensky. Não só isso, segundo Washington, os soldados ucranianos precisam ser treinados rapidamente para usar armas mais avançadas, como os mísseis Patriot. READ Quarenta anos atrás, Sadat foi morto

Ao mesmo tempo A aliança ocidental deve se posicionar para sobreviver no longo prazo. Não é fácil: é como se preparar para uma corrida de velocidade e uma maratona. Nesse sentido, disse Zelensky, o tempo agora é uma arma estratégica, assim como os aviões e a artilharia. A interpretação do calendário de guerra desencadeou uma disputa política que pode ter efeitos malignos. No Rammstein Summit, a mensagem de urgência dramática de Zelensky foi recebida por um grupo maior do que nunca. E Austin trouxe de volta. Além dos Estados Unidos, encontramos não apenas o Reino Unido, a Polônia e os estados bálticos. Isso significa o país que mais intrometeu desde o primeiro dia da guerra. Agora, porém, há também Canadá, Suécia, Holanda, Dinamarca, Noruega e, como anunciou o ministro da Defesa, Guido Croceto, também há Itália. É por isso que RDecisão alemã de enviar tanques Leopard 2 Isso causou não apenas agitação, mas também preocupação. Nos próximos dias, muitos governos, começando pelo governo dos Estados Unidos, pedirão ao chanceler alemão Olaf Scholz que se concentre no ano certo. Não se trata das cicatrizes de 1941 (o ataque nazista à Rússia), mas dos graves perigos que se avizinham em 2023.