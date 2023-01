Ucrânia Rússia, últimas notícias da guerra | Kyiv, não há acordo sobre suprimentos. Apelo de Zelensky: ‘Mal podemos esperar’

Harb Bulletin sábado, 21 de janeiro, ao vivo. O novo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, decepciona o público: “Devemos avaliar as possíveis consequências para todos. Também temos que fazer um inventário dos recursos disponíveis »

• A guerra na Ucrânia chegou ao seu 332º dia. • Zelensky na Cúpula de Ramstein: “Precisamos de ajuda o mais rápido possível.” • Wagner, dos Estados Unidos confirma: «Há 50 mil mercenários pró-Rússia na Ucrânia». • O Vaticano, Arcebispo Gallagher: “O Papa não irá a Kyiv no momento” • Dez pontos para monitorar o progresso da guerra.

03h52 –

Não há decisão sobre o envio de tanques Leopold 2 de fabricação alemã para a Ucrânia. Todos os olhos estavam voltados para os principais chefes de defesa dos EUA e aliados na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, que estavam indecisos sobre os tanques. O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, minimizou as esperanças de um avanço: “Não tenho nenhum anúncio a fazer sobre Abrams e ouvi o ministro da Defesa alemão, que disse que não se decidiu sobre os Panteras”, disse o Pentágono chefe disse em uma entrevista coletiva no final da cúpula.

No entanto, os Estados Unidos formalizaram o anúncio de um novo pacote de ajuda de US$ 2,5 bilhões, que pela primeira vez incluirá veículos blindados Stryker e veículos de combate Bradley. Uma ajuda importante dada a situação no terreno. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse: “A Rússia está se preparando para novos ataques, por isso é necessário aumentar o apoio para que a Ucrânia possa vencer e recuperar os territórios ocupados”.

A reunião do Rammstein, da qual participou o ministro da Defesa Guido Crossetto em nome da Itália, foi aberta com um apelo sincero de Volodymyr Zelensky, que falou à distância. “Posso agradecer cem vezes e seria absolutamente correto e justo, dado tudo o que já fizemos, mas centenas de agradecimentos não são centenas de tanques”, disse o presidente ucraniano, pedindo para “agir rapidamente” para enviar os tanques .