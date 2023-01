Nunca visto antes: um vulcão submarino do Mediterrâneo ameaça entrar em erupção

Existem muitos vulcões no Mediterrâneo e um em particular parece estar funcionando novamente

Santorini É uma pequena ilha localizada na parte sul do arquipélago das Cíclades, no Mar Egeu. no passado Seu nome era Santo Irini, que o apresentou Veneza Em honra de Santa Irene de Tessalônica, mártir a que foi dedicado Basílica de Perissa.

EU’Ilha Não só famosa por sua beleza especial e mar azulmas é conhecido, especialmente pelos estudiosos, b Presença de vulcões, alguns dos quais ainda ativos. já é um terra vulcânica. originalmente era um círculoapresentou um lago marinho os internos cratera de um vulcão.

para ele morfologia geográfica atual é o de Semicírculo devido a várias erupções vulcânicas Sofra da ilha. De acordo com estudos recentes datados 2006 Por meio de análises precisas C 14 E dendrocronológica, é possível para criar quem entre 1627 e 1600 aC. Santorini, em parte, foi devastada anteserupção do vulcão.

distância TerremotoFu, fossa central colapsada Abordado Do mar não saíram até aparecerem algumas peças externo. hoje é vulcão Está a cerca de 18 metros abaixo do nível do mar. para ele cratera tem um diâmetro 3 quilômetros e profundidade 512 metros.

Segundo estudos recentes Vulcão submarino de Santorini, mais conhecido como colombo, tem uma crescente câmara de magma. Isso significa queIlha Outro poderia sofrer Terremoto muito importante em no 150 anos.