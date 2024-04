Austrália, ataque a um centro comercial em Sydney: 6 vítimas. A polícia matou o agressor. “Não é terrorismo” – Al-Akhbar

Ataque ao shopping center de Sydney, Westfield Bondi Junction: seis pessoas mortas e esfaqueadas. O agressor também morreumatando um oficial instantaneamente.

Fontes policiais confirmaram que a sexta vítima do esfaqueamento, a mulher que faleceu posteriormente no hospital, era mãe da criança de nove meses, que também ficou ferida – segundo o site Guardian – e está neste momento a ser operada.

O autor do ataque foi um homem de 40 anos Conhecido pela polícia que diz isso ‘Isto não é um episódio de terrorismo’. A BBC relatou isso. “Sabemos algo sobre esta pessoa, mas estamos à espera de confirmar a sua identidade”, disse a inspetora da polícia local Karen Webb, acrescentando que a polícia não acredita que ele tenha uma motivação ideológica. “Por outras palavras, este não é um incidente terrorista”.

o O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, expressou seu “choque e consternação”. O primeiro-ministro trabalhista comentou: “Para todos nós esta noite, as cenas chocantes em Bondi Junction estão além das palavras e da compreensão”.

O Serviço de Ambulância de Sydney confirmou isso 8 pessoas foram levadas ao hospital De acordo com a estação de televisão australiana ABC.

O incidente ocorreu no amplo complexo do shopping center Westfield Bondi Junction, que estava lotado de compradores na tarde de sábado. O shopping foi fechado e a polícia pediu às pessoas que evitassem a área. Testemunhas oculares disseram que o pânico eclodiu no local, com compradores correndo em busca de segurança enquanto a polícia tentava proteger a área. Várias pessoas refugiaram-se num supermercado, onde permaneceram cerca de uma hora. O som das sirenes dos carros da polícia e dos helicópteros encheu o ar. Imagens de câmeras de segurança transmitidas pela mídia local mostraram um homem correndo pelo shopping carregando uma grande faca e pessoas feridas caídas no chão.

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, disse: “Estamos acompanhando a situação na Austrália através de nossa embaixada em Sydney e de nossa unidade de crise. Não há notícias confirmadas”, mas “no momento não há italianos envolvidos”. “A nossa unidade de crise enviou mensagens, como sempre fazemos, a todos os italianos da região para garantir que todos os italianos possam ser informados sobre o que está a acontecer”, acrescentou Tajani.

A mulher é o policial que matou o agressor em Sydney



A policial que deteve e matou o agressor no ataque ao shopping center de Sydney, que matou seis pessoas, já é aclamada como um “herói nacional”. Uma foto da mulher aparece nas redes sociais, bloqueando o agressor, juntamente com exigências para que ela receba a “Ordem da Austrália”, uma das mais altas honras nacionais.

