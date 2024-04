O Hamas “foi enfraquecido, mas…” Especialistas e o destino dos terroristas palestinos – El Tempo

Dividido e fraco, mas não derrotado. É assim que o Hamas se parece seis meses após o ataque a Israel em 7 de Outubro, segundo uma análise de especialistas e fontes próximas do movimento, que confirmam que ainda controla efectivamente grandes partes da Faixa de Gaza, incluindo aquelas onde se encontra a maioria dos a população vive. Da população. O jornal The Guardian noticia que nos últimos dias foram vistos “elementos” do Hamas armados com paus a controlar o regime em Khan Yunis, a cidade situada no sul da Faixa de Gaza, de onde os israelitas se retiraram nos últimos dias. Na quarta-feira, eles retomaram o disparo de foguetes contra o sul de Israel.

Se a liderança da organização não for decapitada – Yahya Sinwar permanece inexpugnável – e muitos dos túneis permanecerem intactos, o que foi reduzido foi a capacidade do Hamas de governar a Faixa, enquanto milhares de combatentes e depósitos de armas permanecem praticamente vazios. Ainda existem tensões entre Sinwar e os líderes do movimento no estrangeiro relativamente aos termos do cessar-fogo e à estratégia futura do Hamas, de acordo com fontes informadas em contacto direto com algumas das principais figuras do movimento. A isto junta-se a crescente oposição entre a exausta população de Gaza, que está a pagar o preço do ataque de 7 de Outubro. Tanto é assim que nos últimos dias o Hamas foi obrigado a publicar uma longa declaração no seu canal Telegram, na qual listava tudo o que tinha feito pelo povo de Gaza, para garantir que a guerra contra Israel terminaria com vitória e liberdade para o povo de Gaza. Palestinos.

Entretanto, os israelitas insistem em dizer que mataram entre 30 e 40 mil milicianos, número que o Hamas nega. Por outro lado, é impossível obter uma confirmação independente, mas segundo alguns analistas, o foco no “número de mortos” revela. que não existe capacidade dos estrategistas israelenses de compreender a natureza de seu inimigo. De acordo com Mukhaymar Abu Saada, professor de ciência política na Universidade Al-Azhar em Gaza, que está agora no Cairo, entre um quinto e um quarto da população da Faixa de Gaza pode ser descrita como leal ao Hamas, cujo apoio a ela não diminuirá. “No mínimo, ficará enfraquecido militarmente, mas isso não porá fim ao Hamas. O Hamas continuará nas bases devido ao que mais de dois milhões de pessoas passaram. Embora existam muitos palestinos insatisfeitos com o Hamas, há outros que continuarão a fornecer apoio em diferentes lugares e em diferentes momentos.” Depois comenta: “Não creio que haverá uma crise de liderança, mas o Hamas já não será capaz de levar a cabo a resistência armada da mesma forma”.