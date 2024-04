Javier Maile deixou seu parceiro (com um tweet): “Muito trabalho, vamos continuar amigos”.

A história de amor entre Javier Miley e sua companheira Fátima Flores durou durante a campanha eleitoral e alguns meses de presidência. O presidente argentino anunciou em sua página nas redes sociais o fim romance Com a atriz famosa por suas imitações de políticos. “Decidimos terminar nosso relacionamento”, escreve Miley no X no meio de sua turnê pelos Estados Unidos. a razão? Muitos compromissos de trabalho impedem que os dois vivam juntos e continuem sua história de amor. Daí a decisão de continuarmos amigos “dado o que sentimos um pelo outro e o quanto nos amamos, respeitamos e admiramos”. Segundo o que está escrito nas redes sociais, o presidente argentino não é o único do casal que não encontra tempo para se dedicar à companheira. “Como resultado do seu excepcional sucesso profissional”, Fátima recebeu também “várias ofertas de emprego nos Estados Unidos e na Europa”.

Confronto com Kareena

A relação entre o desgrenhado presidente argentino e o seu (agora antigo) companheiro começou em agosto de 2023, em plena campanha eleitoral, a tal ponto que muitos pensaram que se tratava apenas de uma simples operação de marketing político. Antes de seu relacionamento com Miley se tornar de conhecimento público, Fátima Flores alcançou o sucesso graças à imitação de Cristina Kirchner, líder peronista e rival política de seu futuro parceiro. Depois que sua história de amor foi revelada aos argentinos, Fátima se tornou um elemento importante na campanha eleitoral de Miley. Isto é demais para Karina, a irmã e braço direito extremamente poderoso do presidente argentino. Segundo a mídia de Buenos Aires, Carina sempre esteve insatisfeita com o papel de nova companheira do irmão.

Encontro com Almíscar

A notícia da separação entre Miley e Florez surgiu em meio à viagem do presidente argentino aos Estados Unidos, onde recebeu o reconhecimento de uma organização judaica extremista em Miami. Ontem o político liberal também pôde conhecer um de seus ídolos pessoais, o bilionário Elon Musk. “Para um futuro emocionante e motivador”, escreveu o fundador da Tesla e da SpaceX nas redes sociais, publicando uma foto do seu encontro. Um tweet ao qual Miley respondeu imediatamente com seu slogan: “Viva a liberdade, meu caro!».

Na capa: o presidente argentino Javier Miley durante evento em Miami, Flórida (EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

