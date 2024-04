“Nós responderemos.” América detém Netanyahu e Teerã ameaça novamente

Israel responderá ao ataque ao Irã na noite de sábado e domingo. A decisão foi tomada pelo Gabinete de Defesa israelita, que se reuniu à noite a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, sem especificar quando e onde seria dada a resposta.

As Forças de Defesa de IsraelPlanos de defesa e ataque aprovadosO porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, disse durante uma entrevista coletiva: Mas “no momento – esclareceu – O exército israelense não tem intenção de expandir suas operações militares.

Portanto a reação não deve ocorrer a quente. As palavras ditas esta tarde pelo ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, também vão nesse sentido: “Diante da ameaça iraniana – disse ele – Construiremos uma aliança regional e pagaremos um preço ao Irão no mundo e no momento apropriado“.

Esta é uma linha que, segundo noticiou o New York Times, será fruto da pressão americana. Na verdade, segundo o jornal, o Presidente Biden convenceu Netanyahu a adiar imediatamente o contra-ataque que os falcões israelitas queriam, para evitar uma nova escalada.

“Netanyahu está bem ciente de que o presidente Biden não busca conflito com o IrãO porta-voz do Conselho de Segurança Nacional Branco confirmou que o Presidente não quer que as tensões aumentem ainda mais e que o Presidente está a fazer tudo, e tem feito isso desde 7 de outubro, para evitar que isto se transforme numa guerra regional mais ampla. Quando o deputado John Kirby foi questionado numa entrevista à Fox News se a administração Biden estava a aconselhar os líderes israelitas a evitar retaliações, Kirby permaneceu vago: “Acho que caberá aos israelitas decidir o que é retaliação”. um passo”.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam o seu trabalho diplomático e de inteligência para acalmar o clima. O diretor da CIA, William Burns, telefonou ao chefe da inteligência turca, Ibrahim Kalin, para solicitar a mediação de Ancara. Entre Israel e o Irão, segundo a Agência de Notícias Anadolu, citando fontes de segurança.

Toda a comunidade internacional tomou medidas para retardar a escalada. No G7 Que foi realizada hoje a convite de Georgia Meloni sobre a crise do Médio Oriente. Na declaração final da cimeira, os líderes sublinharam a necessidade de. Evitar uma nova escalada e apelar às partes para que se abstenham de ações destinadas a aumentar a tensão na região.

Das Nações Unidas, o Secretário-Geral António Guterres, na abertura da reunião extraordinária do Conselho de Segurança, “condenou veementemente a escalada representada pelo ataque em grande escala lançado pelo Irão”, apelando a “uma cessação imediata das hostilidades” porque o “Oriente Médio” está à beira do abismo.

Mas a par da reacção israelita, permanece o desconhecido Irão, que actualmente envia sinais contraditórios. Embora tenha anunciado imediatamente após o ataque que o assunto poderia ser considerado encerrado, não desistiu de fazer novas ameaças. “Jerusalém será para os muçulmanos e os muçulmanos celebrarão a libertação da Palestina“, escreveu o Líder Supremo da República Islâmica do Irão, Grande Aiatolá Ali Khamenei, à noite no Canal X, onde partilhou um vídeo em que aparecem drones sobrevoando a Mesquita de Al-Aqsa.